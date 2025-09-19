El tontódromo es el sobrenombre que los quiteños le pusieron a la avenida Amazonas. En las décadas de los 70 y 80 fue furor en Quito, sobre todo para los jóvenes que “daban vueltas” por allí. Ahora, podría volver a ser de doble vía, según el concejal Adrián Ibarra. Es el presidente la Comisión de Uso de Suelo, a cargo de la Ordenanza que discute el Concejo Metropolitano para la regeneración de La Mariscal. Con ello, busca darle más vida a una avenida fundamental de Quito.

Más noticias

La Amazonas puede volver a la doble vía en la Ordenanza: ¿la vuelta de ‘El Tontódromo’?

Ibarra señaló que la avenida Amazonas puede volver a ser de doble vía entre la av. Colón y la av. Patria. Considera que fue un error que la convirtieron en una sola vía esta avenida, que agrupaba a los jóvenes de Quito. Perdió en mucho la vida intensa que tenía cuando la gente, a pie o en auto, ocupaba ese espacio público.

El objetivo es repotenciar el comercio en las dos veredas de la avenida. Sin embargo, en el presente, a partir de las 18:00, comienzan a cerrar los locales comerciales. Alunas cafeterías permanecen abiertas y los carteles de “se arrienda” pululan en esta avenida crucial del norte de Quito.

“Estamos solicitando en menos de 15 días un estudio para que la avenida Amazonas vuelva a ser bidireccional. Creo que fue un error haberla hecho unidireccional. Había también un tema de pertenencia de quienes la usábamos y que la llamábamos ‘el tontódromo’ en su momento”, dijo Ibarra.

Alfonso Ortiz Crespo es excronista de la Ciudad. Cuenta que “A inicios de la década de 1980, el Municipio intervino en La Mariscal para hacer de la avenida Amazonas un bulevar. Eso provocó el cambio de uso y modificó la vida de los pobladores”.

La doble vía de la Amazonas, ¿una solución?

David Montesinos es un vecino de La Mariscal desde hace 13 años. Es también uno de los más entusiastas en la organización ciudadana para recuperar el barrio en la Asamblea del barrio. No está de acuerdo con que la Amazonas recupere su dinamismo de otros tiempos al volverla doble vía.

Según Montesinos, más bien contribuiría a complicarle el tránsito y podría quitarse la ciclovía. Además, dice, “ya no es como la década de los 70 y 80 cuando podían estacionar en la Amazonas. Ahora es otra realidad; nadie se va a detener el auto para comprar en la Amazonas”.

Además, Montesinos cree que la reactivación se lograría con la complicidad y la instalación de buenos comercios, buenos restaurantes y cafeterías con terrazas. “Pero también es necesario el guiño a las grandes marcas (de ropa, por ejemplo) porque tienen un público objetivo que atraería a otros negocios”.

El plan municipal para la Amazonas en la Ordenanza

La propuesta de la Ordenanza incluye también incentivos tributarios para atraer inversión privada en la zona. Se prevé permitir la instalación de restaurantes con venta restringida de alcohol, además de autorizar que ciertas construcciones puedan elevarse hasta 16 pisos, siempre acompañadas de beneficios en el impuesto predial.

Estas medidas buscan que el sector vuelva a ser atractivo para emprendedores y comerciantes, y que se activen nuevamente los frentes comerciales de la Amazonas. Para Ibarra, esa combinación de infraestructura, incentivos y memoria urbana será la clave para que la Amazonas vuelva a ser un eje central de Quito.

Enlace externo: La Mariscal

Te recomendamos