La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) despliega este viernes 26 de diciembre una serie de controles viales en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito. Los operativos buscan reforzar la seguridad en las vías durante la temporada festiva, cuando aumenta la movilidad vehicular y peatonal en la ciudad.

Más noticias

Las acciones priorizan la detección de conductores en estado de embriaguez, el cumplimiento de la medida de pico y placa y el control a motocicletas, transporte pesado y uso de la ciclovía. Además, la AMT vigila el orden en el espacio público y previene competencias ilegales en la vía. La entidad concentra los operativos en sectores con alta circulación, especialmente en horarios nocturnos.

Operativos por estado de embriaguez y Pico y placa

La AMT ejecuta varios controles de alcoholemia durante la noche y madrugada del viernes. Los agentes se ubican en la intersección de la avenida Capitán Giovanni Calles y la avenida Cacha, entre las 21:00 y las 02:00. Otro punto de control funciona en Diego Vásquez de Cepeda y la avenida Mariscal Sucre, desde las 22:00 hasta las 02:00. También se prevén operativos en la avenida República y Diego de Almagro, de 22:00 a 00:00.

A estos se suma un operativo móvil en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Domingo Velandia, que se desarrolla entre las 22:00 y la 01:00. En paralelo, la AMT controla el cumplimiento del pico y placa en el sector de la N88 y la Quinta Avenida, conocido como Mastodontes, desde las 16:00 hasta las 20:00. Estas acciones buscan reducir infracciones y siniestros relacionados con el consumo de alcohol y la circulación restringida.

Controles a motocicletas, transporte pesado y uso del espacio público

La planificación del viernes incluye controles específicos a otros tipos de movilidad. En el centro de la ciudad, los agentes revisan motocicletas en la calle Chimborazo y la Bahía de Caráquez, entre las 10:00 y las 11:00. Más tarde, la AMT ejecuta un control al transporte pesado en la intersección de Juan Bautista Aguirre y Antonio F. de la Bastida, de 11:35 a 12:35.

La institución también vigila el uso adecuado de la ciclovía en la avenida de la Prensa y la calle Pulida, entre las 16:30 y las 18:00. En la noche, los agentes controlan competencias en la vía pública en la calle Vargas y Caldas, desde las 21:00 hasta las 02:00. Además, la AMT informa que los Centros de Revisión Técnica Vehicular atienden hasta el sábado 27 de diciembre.

La entidad recuerda que la seguridad vial depende del compromiso ciudadano. Respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y planificar los desplazamientos, en especial durante la noche, ayuda a reducir siniestros y a proteger la vida de conductores y peatones en Quito.

Te recomendamos