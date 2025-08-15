El Municipio de Quito, la Secretaría de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizaron una serie de operativos de tránsito en Quito el jueves 14 de agosto. Estos dejaron importantes resultados.

Operativos de tránsito y seguridad en Quito

Estos operativos se realizaron con la coordinación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en distintos sectores de Quito.

Los controles de tránsito fueron de carácter preventivo y disuasivo. Se priorizó el control de motocicletas que circulan con dos ocupantes.

Esto, con el objetivo de anticipar riesgos y mantener la presencia activa en las vías del personal de seguridad y control de tránsito.

Bajo la coordinación del Municipio de quito, se puso en marcha este operativo de carácter preventivo que busca garantizar que quienes se movilizan en moto cumplan con la normativa vigente.

Según las estadísticas, la presencia estratégica de equipos en puntos clave incrementa la percepción de control y reduce la probabilidad de incidentes o hechos delictivos.

Los resultados que arrojaron estos operativos de tránsito son:

81 motocicletas retenidas

113 citaciones emitidas

1 vehículo liviano retenido por valores pendientes

1 conductor de motocicleta detenido por estado de embriaguez (0,40 g/l)

Sectores donde se ejecutaron los controles

Los operativos de tránsito se realizaron en varios sectores del sur de Quito, entre ellos están Rumiurco, El Ciclista, Solanda, La Carolina, Alpachaca y Tribuna del Sur.

Estos sectores están identificados como prioritarios por su incidencia, por lo que se cerró el margen de acción para actividades ilícitas y favorecer un tránsito más seguro.

El Municipio señala que, bajo el eje Quito en Control, actúa como articulador de esfuerzos entre instituciones civiles y militares, con el objetivo de posicionar la prevención, la disuasión y el orden como pilares para mantener la convivencia y el funcionamiento organizado de la ciudad.

