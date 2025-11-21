La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene los operativos de control en Quito, este viernes, 21 de noviembre de 2025, como parte de su estrategia para disminuir el riesgo de siniestros de tránsito y proteger la vida de los conductores y pasajeros que circulan por las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva.

Operativos de control se realizan en la Simón Bolívar y Ruta Viva

La entidad anunció a la ciudadanía los puntos de control y los horarios en los sectores sur, valles y norte de la ciudad.

En el sur de Quito, los equipos de la AMT realizan un control de estado etílico en la avenida Simón Bolívar y la calle Sarahurco (sector MasGas), entre las 10:00 y las 12:00.

Los agentes también ejecutan un control preventivo de velocidad en el mismo punto, desde las 13:30 hasta las 14:30. Estas acciones buscan frenar conductas peligrosas que, según estadísticas municipales, se convierten en factores recurrentes en siniestros de tránsito en la zona.

Controles en los valles del Distrito Metropolitano

En los valles, el personal de tránsito se ubica en la avenida Ruta Viva, a la altura del kilómetro 8 en Tumbaco, para revisar el cumplimiento de normas por parte de vehículos pesados.

Este control se desarrolla entre las 10:00 y las 12:00 y forma parte de los operativos rutinarios que buscan garantizar que el transporte de carga circule de manera segura por un corredor que registra alto flujo vehicular y conexión directa con el aeropuerto.

En el norte de Quito, la AMT instala un punto de control de documentos y contravenciones en la avenida Simón Bolívar y la E28B, a la altura del Redondel Norte.

Los agentes trabajan entre las 14:30 y 16:30 para verificar licencias, matrículas y obligaciones pendientes.

Campaña por la seguridad vial en Quito

Como parte de su campaña de seguridad vial, la entidad recuerda que los conductores deben respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito.

La AMT insiste en un mensaje clave que impulsa en toda la ciudad: “La velocidad mata, cada vida cuenta, baja la velocidad”.

Solo en octubre se realizaron más de 1 180 operativos y se revisaron 16 800 vehículos. Esto incluye más de 100 operativos específicos para motocicletas, con 2 700 revisiones y 400 motos retenidas.

Puntos críticos en las dos vías

Según el Municipio de Quito, la avenida Simón Bolívar concentra los mayores índices de siniestros. Los sectores con más hechos son la Argelia, Loma de Puengasí, el cruce con la autopista General Rumiñahui, la Universidad Internacional, la intersección con la Ruta Viva, Guápulo, Granados, Zámbiza, Nayón y Gualo.

En la Ruta Viva, los kilómetros 1, 4 y 8 son los más críticos, debido a la alta velocidad y fallas mecánicas por frenos recalentados.