Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía Nacional del Ecuador desplegó este martes 6 de enero de 2026 el operativo ‘Pandora 1’ en el centro histórico de Quito, con el objetivo de reducir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana en sectores estratégicos de la ciudad.

Más noticias:

Operativo ‘Pandora 1’ deja detenidos, armas incautadas y locales clausurados en Quito

Más de 390 policías de los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia intervinieron áreas de alta concentración, como el Bulevar 24 de Mayo, el Puente del Guambra y las plazas del Teatro y Santo Domingo. Durante estas acciones se realizaron verificaciones de antecedentes, control de espacios públicos y prevención de delitos relacionados con microtráfico, extorsión y porte ilegal de armas.

Aprehensiones y objetos incautados en Quito

El operativo dejó como resultado 11 personas aprehendidas por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y dos detenidos por incumplimiento de órdenes de autoridad competente.

Además, se decomisaron tres armas de fuego, cinco armas blancas, tres grameras, dos terminales móviles y varios cartuchos de diferentes calibres.

Entre los hallazgos también destacan cuatro motocicletas y tres vehículos recuperados, así como seis locales clausurados por insalubridad o falta del Permiso Anual de Funcionamiento (PAF). La Policía verificó además el estatus migratorio de 34 personas extranjeras presentes en la zona.

Lee más: Quito tiene operativos de tránsito en al menos 11 zonas este viernes 2 de enero

Estrategia para recuperar espacios públicos

El operativo ‘Pandora 1’ es la estrategia de la Policía Nacional para recuperar el control de los espacios públicos del centro histórico y prevenir delitos que afectan la convivencia ciudadana. Las intervenciones se planifican con base en información de inteligencia, priorizando zonas donde se concentran actos delictivos y situaciones de riesgo.

Te puede interesar: Policía ofrece talleres gratuitos de defensa personal en Quito, Guayaquil y otras ciudades, así puedes participar

Ciudadanía colabora con la seguridad

Las autoridades instan a los ciudadanos a colaborar con las acciones de control y a reportar cualquier hecho sospechoso. Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de la autoridad competente, donde continuarán los trámites legales correspondientes.