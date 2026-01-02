La tarde del viernes 2 de enero, la tormenta eléctrica en Quito obligó a la administración del Teleférico de Quito a suspender temporalmente el sistema de góndolas.

⛰️ #Ahora | Debido a tormentas eléctricas en la zona, y siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad, la Administración de El Teleférico, suspendió temporalmente el sistema de góndolas en la parte alta para evitar cualquier tipo de riesgo.



🧑🏻‍🚒 Una vez que las condiciones… pic.twitter.com/IKLGRWcRgu — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 3, 2026

Cerca de 200 personas permanecieron en la parte alta

De acuerdo con testimonios en redes sociales, alrededor de 200 personas quedaron sin posibilidad de descenso en la estación de llegada de Cruz Loma, ubicada a casi 4 000 metros de altura en el Rucu Pichincha.

🚨Estamos alrededor de tres horas atrapados en la estación Cruz Loma de @telefericoQuito, debido a la lluvia no nos pueden bajar de aquí. Somos más 200 personas. Cómo puede ser posible que no exista un plan de contingencia. @BomberosQuito @PoliciaEcuador pic.twitter.com/jFQOnO6TdU — Cristina Herrera (@cristi_herrera) January 3, 2026

La paralización del servicio del Teleférico se mantuvo mientras persistían las condiciones climáticas adversas en la capital.

Activación de protocolos y apoyo en sitio

Una vez que mejoraron las condiciones climáticas, los Bomberos informaron que se reactivó el funcionamiento de las góndolas y los usuarios comenzaron a descender de forma ordenada, siguiendo los protocolos de evacuación y seguridad.

En el lugar se desplegaron equipos de rescate de montaña y atención.

La administración del Teleférico de Quito aclaró que ningún usuario quedó atrapado. Explicó que, por estrictas normas de seguridad, el sistema se detiene de manera preventiva cuando se registran tormentas eléctricas o lluvias intensas, y se reactiva solo cuando las condiciones climáticas son favorables.

Antecedentes por factores climáticos

Este incidente por lluvias y tormentas eléctricas no es aislado. En abril de 2025, el sistema ya había registrado detenciones preventivas por condiciones meteorológicas similares.

