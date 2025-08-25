La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) lanzó la campaña denominada Cada Vida Cuenta y va acompañada de controles preventivos de velocidad. Una nueva jornada se realizará desde este lunes, 25 de agosto de 2025, hasta el 31 de este mes.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cronograma y los puntos donde se realizarán las labores preventivas.

Más noticias

Controles de velocidad se realizan en Quito

Las intervenciones se desarrollan en avenidas clave de Quito, distribuidas según los días:

25 de agosto : instalan controles desde las 06:00 en la avenida Mariscal Sucre y Hernando Talabera .

: instalan controles desde las 06:00 en la avenida . 26 de agosto , desde las 06:30, en la avenida Teniente Hugo Ortiz .

, desde las 06:30, en la avenida . 27 de agosto, desde las 14:00, en la av. Velasco Ibarra (Mirador).

28 de agosto , a partir de las 10:00, Ilaló y Luis Hernández , en el valle de Los Chillos.

, a partir de las 10:00, , en el valle de Los Chillos. 29 de agosto , desde las 10:00, av. Mariscal Sucre y Carlos Bonilla.

, desde las 10:00, av. Mariscal Sucre y Carlos Bonilla. 30 de agosto, desde las 10:00, av. Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno.

31 de agosto, desde las 10:00, av. Amazonas e intercambiador del puente 8.

Los límites de velocidad en Quito

El límite de velocidad para vehículos livianos es de 50 km/h en zonas urbanas y 90 km/h en vías perimetrales. En los controles utilizan cinemómetros (radares) que registran la velocidad mediante láser y envían los datos a un servidor central.

La campaña busca reducir los siniestros de tránsito, un problema en Quito, donde el exceso de velocidad figura entre las principales causas.

Más sobre el tema: Menos siniestros, más muertes en Quito, según cifras oficiales

El enfoque preventivo refleja un cambio de estrategia: la AMT apuesta por la educación vial y la concienciación ciudadana antes que las sanciones.

🚔 #CadaVidaCuenta |



🚨 Conoce sobre los operativos preventivos de control de velocidad en diferentes sectores de la ciudad.



🗓️ Del 25 al 31 de agosto



🫡 Con acciones preventivas salvamos vidas.



✅ Al conducir con precaución

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/rdB239oZyF — AMTQuito (@AMT_Quito) August 24, 2025

Siniestros de tránsito en Quito

Entre enero y junio de 2025 se registraron 1 800 siniestros, un 3% menos que los 1 865 del mismo período de 2024. En las vías más peligrosas —avenida Maldonado, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar— la reducción llegó al 19,8%.

En contraste, el visor de siniestralidad de la AMT indica que las muertes subieron de 126 en el primer semestre de 2024 a 133 en el mismo lapso de 2025, un incremento del 6%. Los lesionados también aumentaron de 1 115 a 1 146, un alza del 3%.

Te recomendamos: