El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer este martes 2 de septiembre sobre un nuevo incendio forestal registrado en un sector de Quito.

🔥 Incendio forestal en sector La Betania

El ECU911 informó que el incendio forestal se constató a través de los dispositivos de videovigilancia a las 10:30 de hoy, en el sector La Betania, en las calles Luis Tufiño y Gualaquiza, en el norte de Quito.

Desde la Sala Operativa del 911 se coordinó oportunamente la movilización del contingente del Cuerpo de Bomberos Quito.

Personal de esta institución de emergencia acudió de inmediato y constató las llamas en una ladera, por lo que activaron el trabajo de sofocación de las llamas para evitar que consuman toda la vegetación en la ladera.

El Cuerpo de Bomberos acudió con personal y con una unidad de atención de incendios.

A pesar del humo generado por el incendio, la circulación se mantiene habilitada en esta vía; sin embargo, se recomienda conducir con precaución, pues existe humo y una unidad de los Bomberos en la vía.

Recuerda comunicarte de inmediato al 911 si detectas una columna de humo o un incendio.

✊ #JuntosContraElFuego | Prevenir y combatir los incendios forestales es una responsabilidad compartida.



💪 La mejor forma de ayudar a nuestra ciudad es reportar al 9-1-1 si ves una columna de humo.



🚫 Publicarlo en redes sociales antes de dar el aviso retrasa nuestra… pic.twitter.com/TkI8CZ3xpE — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 2, 2025

🫠 Altas temperaturas diurnas pueden contribuir en la formación de incendios forestales

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables debido a las altas temperaturas diurnas. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta en algunos sectores, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

