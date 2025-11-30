Dos usuarios recibieron sanciones dentro del sistema municipal de transporte de Quito. La Empresa de Pasajeros indicó que estos son los primeros casos desde que empezaron a aplicarse las nuevas normas de convivencia aprobadas por el Concejo Metropolitano.

El Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza el 20 de noviembre con 17 votos. La norma establece nuevas reglas para usuarios del Trole, Ecovía y buses alimentadores.

Uno de los cambios más visibles señala que solo pueden ingresar mascotas de hasta 10 kilos, dentro de kernel o transportadora cerrada. Animales medianos o grandes no tienen ingreso permitido. El Municipio explicó que esta norma unifica criterios para todo el transporte público, incluido el Metro.

Multas por infracciones leves, graves y muy graves en el Trole y Ecovía

La ordenanza fija sanciones económicas y horas de trabajo comunitario. Los valores se calculan según tres tipos de infracciones:

Leves: 10% del salario básico.

10% del salario básico. Graves: 25% del salario básico.

25% del salario básico. Muy graves: 50% del salario básico.

Entre las infracciones leves constan apoyarse en puertas, irrespetar filas, obstaculizar el paso o ingerir alimentos con olores fuertes.

Entre las graves figuran fumar, consumir alcohol, sentarse en el piso, transportar objetos que bloqueen el paso y arrojar basura.

Las muy graves incluyen agresiones, vandalismo, activar alarmas sin justificación, portar armas, acoso, ingresar sin pagar o causar daños a la infraestructura.

Primer usuario sancionado por romper un vidrio del trolebús

El primer caso ocurrió en la parada El Ejido. Un usuario en supuesto estado etílico rompió un vidrio de un trolebús eléctrico por un supuesto apoyo sobre la ventana. Esa acción figura como infracción muy grave. La multa es de 235 dólares o 20 horas de trabajo comunitario, además del pago por el daño.

Segundo usuario sancionado por ingresar licor al Trolebús

El segundo caso se registró en la parada El Florón. Un pasajero ingresó con una botella de licor y terminó detenido. La sanción corresponde a una infracción grave: 117,50 dólares o 10 horas de trabajo comunitario.

Controles en el transporte municipal durante las fiestas de Quito

Los controles se realizaron con equipos de la Empresa de Pasajeros, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Control.

La Alcaldía señaló que mantendrá este trabajo durante las fiestas e invitó a los usuarios a evitar excesos, actuar con prudencia y cuidar los bienes públicos del sistema.