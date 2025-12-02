La Fundación Museos de la Ciudad (FMC) lanzó una campaña para el viernes 5 de diciembre con el fin de acercar a más personas a sus espacios patrimoniales durante las Fiestas de Quito. Ese día, el público podrá ingresar por 1 dólar a cinco museos. La jornada busca incentivar la participación cultural y dinamizar las visitas en estos espacios.

Más noticias

La FMC organizó recorridos, encuentros y actividades que invitan a redescubrir sus museos desde una mirada fresca. Las salas, exposiciones y propuestas educativas se abren al público con el objetivo de destacar la diversidad y riqueza cultural de Quito, mientras cada espacio activa experiencias pensadas para distintos tipos de visitantes.

Propuestas para conocer la ciencia, el agua y las memorias de la ciudad

Yaku Parque Museo del Agua invita a las familias a recorrer Achachay, un espacio expositivo que ofrece una experiencia vivencial sobre tecnologías relacionadas con el agua. La muestra explica el valor del recurso desde sus componentes técnicos, sociales y ecológicos. También presenta dos ejes temáticos: el riego en el mundo andino y sus sistemas tradicionales, y la generación de energía mediante molinos de agua.

El Museo Interactivo de Ciencia (MIC) abrió Awawa para niñas y niños de 0 a 5 años. Este espacio lúdico y educativo promueve su desarrollo cognitivo, emocional, físico y social. Las experiencias sensoriales, las actividades interactivas y las dinámicas de exploración se adaptan a cada etapa de crecimiento. Aquí, los guaguas protagonizan su propio proceso de aprendizaje gracias a su intuición, imaginación, curiosidad y emociones.

El Museo de la Ciudad invita a ser parte de Ritualidades de rabia y ternura. Esta muestra analiza las ritualidades femeninas del movimiento punk como expresiones de resistencia y transformación en contextos barriales. Las obras revelan cómo las mujeres resignifican el dolor, el trabajo y la rabia como lenguajes de lucha colectiva.

Miradas infantiles, arte contemporáneo y espacios para contemplar

El Museo del Carmen Alto exhibe La 24 de mayo contada por guaguas. Esta propuesta reúne obras creadas por niñas, niños y adolescentes del proyecto Cuéntamelo Todo Ecuador, de Fe y Alegría. A través del juego y la creatividad, los participantes expresan cómo perciben su entorno. Sus trabajos muestran la violencia presente en sus contextos, pero también reflejan amistades, alegría y esperanza.

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC), de acceso libre, presenta Territorios (Re)Imaginados: Tecnologías, Conjeturas, Ficciones, la exposición de la tercera edición de la Bienal Universitaria de Arte Multimedial (BUAM). Esta iniciativa abre un espacio para la reflexión y circulación de obras que exploran la relación entre prácticas artísticas, nuevas tecnologías, entornos digitales y virtualidad.

Además de las exposiciones, los visitantes pueden recorrer miradores, corredores históricos y rincones al aire libre que integran estos cinco espacios de la FMC. Quienes lleguen podrán contemplar los paisajes desde los miradores de Yaku, caminar por las áreas verdes del MIC, transitar por los patios patrimoniales del Museo del Carmen Alto o dejarse acompañar por la arquitectura del Museo de la Ciudad y del CAC. La propuesta invita a vivir los museos con calma, observar sus detalles y redescubrirlos como lugares de encuentro, descanso y diálogo con la memoria colectiva de Quito.

Te recomendamos