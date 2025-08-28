Entre julio y agosto de 2025, las brigadas interinstitucionales del Municipio de Quito registraron 142 sanciones por quemas no autorizadas y por provocar incendios en el Distrito Metropolitano.

En las tareas participaron equipos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control

Sanciones por provocar incendios en Quito

El saldo corresponde a las jornadas entre el 1 de julio y el 26 de agosto, en sectores priorizados del Distrito, donde se han intensificado las labores de prevención y control.

Las administraciones zonales con mayor número de casos son Tumbaco (34 casos), Calderón (24) y Los Chillos (23).

Esas zonas presentan alta presencia de áreas rurales, quebradas y vegetación, por lo que se mantienen como puntos críticos durante la temporada seca. Las quemas agrícolas no autorizadas representan un riesgo permanente de incendio forestal.

Otras zonas que registraron sanciones son: La Delicia (17), Quitumbe (14), Eloy Alfaro (12), Eugenio Espejo (12) y Manuela Sáenz (6).

Multas por quemas no autorizadas alcanzan los 35 250

El Código Municipal establece que quienes realicen quemas sin autorización pueden enfrentar sanciones económicas de hasta 35 250 dólares. Del mismo modo, en caso de provocar daños a bienes públicos o privados, las autoridades pueden iniciar procesos penales.

Según declaraciones de Gustavo Chiriboga, supervisor Metropolitano de Control, el trabajo coordinado de las brigadas permite detectar las quemas en sus etapas iniciales y mitigar los efectos.

Prevención de incendios forestales en Quito: una tarea compartida

Las autoridades municipales insistieron en que la prevención de incendios forestales requiere la corresponsabilidad ciudadana.

Es importante recordaron que está prohibido encender fuego en zonas forestales, rurales o de protección ambiental. También recomendaron reportar cualquier quema o novedad al 911 de forma inmediata.

