Municipio de Quito realiza un censo a vendedores no regularizados

Una brigada recorrió el Centro Histórico recabando información de los vendedores ambulantes que no cuentan con permisos. Foto: cortesía Municipio de Quito

Redacción El Comercio (I)

Como parte del plan de recuperación del Centro Histórico de Quito, la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC) del Municipio, la Secretaría de Seguridad y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano realizan el levantamiento de información a los comerciantes no regularizados que trabajan en el casco colonial.

Este miércoles 20 de octubre de 2021, una brigada de 30 personas de las tres entidades del Cabildo recorrieron el Centro Histórico recabando información de los vendedores ambulantes que no cuentan con permisos.

El objetivo del censo es reubicarlos en los centros comerciales y mercados municipales, informó Edison Carrillo, coordinador de la ACDC.

La secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo, indicó el 17 de octubre que en el Centro hay unos 2 000 comerciantes que deben regularizarse y trabajar en los espacios que el Municipio de Quito proporciona en los mercados.

Uno de los espacios readecuados para garantizar el trabajo ordenado de los comerciantes no regularizados es el Centro Comercial La Merced, ubicado en la calle Cuenca, entre Mejía y Olmedo. El Municipio dijo que en el sitio los comerciantes podrán realizar ferias en los corredores aledaños. Posteriormente se realizará un proceso legal y la regularización para que ocupen los modulares. Actualmente, existe capacidad para 120 personas.

Guido Núñez, director metropolitano de Seguridad Ciudadana, dijo que con orden se está brindando soluciones al comercio informal. “Buscamos la recuperación a través del trabajo conjunto, apoyamos a las personas que hacen el comercio autónomo no regularizado, para que se regularicen con los entes correspondientes”.

A Eduardo Negrete, vendedor no regularizado, le parece correcto que se realice el censo. “Así se crea oportunidades de trabajo, pues los ambulantes también pertenecemos a la sociedad”.

Janeth Vallejo, presidenta de la Confederación de Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cfetaecu), apoya la iniciativa municipal de recuperar el espacio público. “Tenemos que hacer mesas de trabajo y buscar el bienestar de los trabajadores autónomos. Sabemos que el espacio público debe ser recuperado, pero nosotros somos los que podemos recuperarlo y solicitamos que nos den el espacio y tiempo para nosotros poder seguir los procesos y cumplir con la normativa de regularización”.

En entrevista con Radio Municipal, el supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Jaime Villacreses, comentó que han insistido con los comerciantes no regularizados sobre la necesidad de obtener el permiso (PUCA) antes de realizar la actividad económica, no después. “Las retenciones no son un decomiso de mercadería. Es una medida cautelar donde el dueño de estos productos puede acercarse a la AMC a retirar los mismos siguiendo el debido proceso para hacerlo”, indicó.

Los comerciantes no regularizados del Centro Histórico que no han participado del levantamiento de información, y quieren ser parte de este proceso, pueden acceder en este enlace.