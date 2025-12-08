El próximo 11 de diciembre, el Salón de la Ciudad se convertirá en el escenario de una ceremonia cargada de simbolismo. Allí se graduarán las mujeres que culminaron su formación para obtener la licencia profesional tipo D.

Estas mujeres se gradúan tras convenio entre el Municipio de Quito y el Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha.

Más noticias:

Mujeres sobrevivientes de violencia se gradúan como conductoras profesionales en Quito

Las nuevas conductoras forman parte de un programa de 300 becas completas, dirigido a mujeres cabezas de hogar, víctimas y sobrevivientes de violencia de género.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar su autonomía económica y facilitar su inserción laboral en el transporte público. Más allá de la capacitación técnica, el proyecto representa una oportunidad para reconstruir vidas y abrir puertas hacia un futuro más estable, destaca Quito Informa.

Lee más: AMT realiza al menos siete operativos de tránsito este sábado 6 de diciembre en Quito

Transporte público con rostro femenino

El programa se enmarca en el Plan Maestro de Movilidad de Quito, que apuesta por un sistema más inclusivo y seguro.

La presencia femenina en la conducción de buses no solo reduce brechas de género, también aporta beneficios concretos: experiencias previas demuestran que las unidades manejadas por mujeres registran menores índices de siniestralidad. Esto se traduce en un servicio más confiable para la ciudadanía y en un cambio cultural dentro del transporte urbano.

Te puede interesar: Esta es la agenda de Fiestas de Quito este viernes 5 de diciembre; hay cierres viales

Quito impulsa oportunidades para mujeres

Con este proyecto, el Municipio de Quito, afirma, amplía las oportunidades laborales y acompaña a quienes han enfrentado situaciones de violencia.

Las 41 graduadas representan esfuerzo, resiliencia y determinación. Son parte de las ‘Mujeres que mueven a Quito’, un nombre que refleja el espíritu de transformación que encarna esta iniciativa.

“Esta iniciativa concuerda con el Plan Maestro de Movilidad para establecer un sistema de movilidad más inclusivo y seguro, al reducir brechas de género en un sector tradicionalmente masculinizado”.