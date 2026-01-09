Este viernes, 9 de enero de 2026, una mujer falleció al ser atropellada en el sector de la terminal Quitumbe, en el sur de Quito.

De acuerdo con los primeros datos, el siniestro de tránsito se registró alrededor de las 06:00. El conductor de una unidad de transporte estaría involucrado en el hecho.

La víctima es una mujer de la tercera edad. En la mañana, tras el hecho, se esperaba el levantamiento del cuerpo por parte de los equipos de medicina legal.

Siniestro de tránsito con fallecidos en Quito

Entre enero y septiembre de 2025, el sistema Quito Data Vial registró 2 776 siniestros de tránsito, un 3 % más que en 2024. En ese mismo periodo murieron 210 personas, un 10 % más que el año anterior, y 1 754 resultaron heridas, un 8 % más.

Las avenidas Simón Bolívar, Ruta Viva, Mariscal Sucre y Maldonado son las más peligrosas. Solo en septiembre murieron 54 personas, seis en la Simón Bolívar y cuatro en la Ruta Viva.

El 46% de las víctimas era motociclista, el 27% peatones y el 10% ocupantes de autos particulares.

Siniestro en la Autopista General Rumiñahui

Un siniestro de tránsito ocurrido la mañana de este viernes, 9 de enero de 2026, dejó una persona fallecida y otra herida en la Autopista General Rumiñahui, una de las principales vías de conexión entre el valle de Los Chillos y Quito.

El hecho se registró alrededor de las 07:30, en el sector Monjas, en el cruce con la calle Juan de Aragón, según el reporte inicial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.