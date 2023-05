Tres motivos más comunes por los que se incumple el Pico y placa

La sanción por incumplir la restricción vehicular es de USD 67,50, la primera vez; USD 112,50, la segunda; y USD 225,00 si el conductor reincide por tercera ocasión o más. Foto: EL COMERCIO

El Pico y placa si bien es una medida con la que se busca descongestionar el tráfico vehicular de Quito, hay conductores que incumplen la norma.

Carlos Paez, exsecretario de movilidad, considera que esto ocurre porque los conductores de Quito conocen en qué sitios se hacen los controles del Pico y placa y saben cómo evadirlos.

El experto indica que "incluso tienen la percepción de que se puede arreglar de otra manera la falta".

Edwin B. cuenta que su vehículo no puede circular los martes y hace un mes pasó por alto la restricción. A la altura del redondel del ciclista, norte de Quito, fue detenido por los agentes de tránsito.

Edwin explicó que estaba de apuro para una reunión de trabajo y que su auto se quedaría en el parqueadero de su oficina, ubicada a pocos metros de ahí. Los uniformados no aceptaron la excusa.

Luego de argumentar y convencer, uno de los agentes de tránsito le dijo que podía ayudarle si le daba USD 20. Así lo hizo y quedó libre de la sanción.

Zonas y horarios de incumplimiento

La restricción del Pico y placa se estableció por primera vez, mediante la ordenanza municipal N° 0395, del 5 de mayo de 2010.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), las zonas con mayor índice de incumplimiento son: Eloy Alfaro, La Delicia y los ingresos al perímetro de restricción vehicular.

Asimismo, los días que más se sanciona a los conductores son los jueves, miércoles y martes, a las 06:00 (mañana) y 16:00 (tarde).

Una de las razones de la desobediencia tiene que ver con el descuido u olvido del día en que le corresponde la restricción de movilidad.

Jorge P. dice que a su auto -terminado en placa 0- no puede circular los viernes y justo ese día salió, pues se había confundido de horario.

Él indica que desconocía que por la Universidad de las América (Udla) -para entrar a la av. de los Granados- aplicaba la restricción y se fue por ahí.

Cerca de las 09:00, los agentes detuvieron el auto y multaron. "Fue un lío porque me tocó pagar -en ese entonces- USD 67 y me tocó sacar el carro el lunes porque ya no alcancé ese día... Los trámites son engorrosos", recuerda Jorge, para quien el proceso debería ser más sencillo.

Un tercer motivo de incumplimiento es el desconocimiento de los límites en que rige la medida. A Vinicio Pimargo, morador de Nayón, también le multaron hace cuatro años en la av. de los Granados. "Yo realmente no sabía hasta dónde era el límite", asegura.

Él recuerda que comúnmente se movilizaba en transporte público hacia la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) -en dónde estudiaba- pero el día que le sancionaron había ido en su vehículo.

Su auto fue llevado al patio de retención Iñaquito y se quedo allí hasta la noche. Una vez que terminó la medida pudo regresar a su casa.

Pimargo solicita a las autoridades competentes que coloquen letreros en los puntos en donde empieza y termina el Pico y placa para que no haya confusiones y más multados en la ciudad.

Multas por no acatar el pico y placa en Quito

La sanción por incumplir la restricción vehicular es de USD 67,50 (15% del salario básico) la primera vez; USD 112,50 (25% del salario básico), la segunda; y USD 225,00 (50% del salario básico) si el conductor reincide por tercera ocasión o más.

Los automotores exentos de esta norma son los que pertenecen a adultos mayores, personas con discapacidad, vehículos eléctricos y los oficiales.

EL COMERCIO consultó a la AMT acerca de la cantidad de personas multadas y la recaudación por multas en los últimos cinco años. Pero hasta este 30 de mayo del 2023 no obtuvo respuesta.

