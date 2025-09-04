El miércoles 3 de septiembre de 2025, en un recorrido por los Talleres y Cocheras y el Puesto Central de Control (PCC), las autoridades del Metro de Quito explicaron cómo se realiza el mantenimiento, qué ocurrió con el contrato que no avanzó y respondieron a las críticas sobre el sistema de radiocomunicaciones.

Más noticias

Mantenimientos diarios con técnicos propios en el Metro de Quito

El gerente del Metro, Juan Carlos Parra, explicó que más de 80 técnicos trabajan cada madrugada, cuando los trenes no circulan. Se encargan de limpiar, engrasar, desengrasar y revisar equipos. “Con estos trabajos evitamos que la operación se detenga”, señaló.

Parra añadió que los mantenimientos se realizan con un plan vigente hasta el primer semestre de 2026.

Además de ese trabajo diario, el Metro se apoya en varias empresas internacionales. Siemens se encarga de la energización, Alstom de la señalización ferroviaria y CAF del material rodante.

El consorcio Eommt, conformado por la Empresa Operadora Metro de Medellín y Transdev, tiene a su cargo los sistemas electromecánicos, ascensores, escaleras eléctricas y luminarias.

La infraestructura y las telecomunicaciones, en cambio, están bajo responsabilidad directa del Metro de Quito desde el 1 de enero de 2025, mientras se concreta un nuevo contrato.

Personal de Metro de Quito hace mantenimiento a los rieles. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO.

Contrato de mantenimiento sin resultados

El Metro intentó contratar a una empresa que asuma el mantenimiento integral de infraestructura, vías, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones.

El primer proceso se declaró desierto el 30 de enero de 2025. El segundo, iniciado el 10 de febrero, tampoco prosperó por “retrasos en el portal de compras públicas”, según el Metro de Quito.

“El proceso no llegó a cumplir los tiempos, pero arrancamos inmediatamente un nuevo concurso”, dijo Parra. El trámite está en etapa de recepción de propuestas.

Polémica por las radiocomunicaciones

En el recorrido también se abordó la carta enviada por Motorola, que advertía sobre un posible colapso del sistema Tetra.

Según Parra, esa alerta buscaba “presionar para que se le contrate para que siga haciendo el mantenimiento de las radiocomunicaciones”.

El Metro aclaró que eso no es posible porque toda contratación debe hacerse por concurso público.

Desde el Puesto Central de Control, Ramón Bedoya, gerente del PCC, explicó que “el sistema de telecomunicaciones es esencial, pero presenta fallas como en todo sistema”.

Aseguró que cuando ocurre un problema, la operación se detiene de inmediato y se evacúa a los pasajeros. “Nunca vamos a exponer la vida de las personas. Si hay una condición insegura, lo primero que hacemos es parar”, afirmó.