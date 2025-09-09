El Metro de Quito alcanzó los 100 millones de viajes realizados, informó el Municipio este martes 9 de septiembre de 2025. La Alcaldía cuantificó el impacto económico generado en la capital.

Los 100 millones de viajes del Metro de Quito y su impacto económico

Este martes, el Municipio informó que el Metro de Quito supera los 100 millones de viajes realizados.

El impacto económico estimado es de 147 millones de dólares.

Desde su apertura, el Metro de Quito ha generado un “efecto multiplicador” en la economía local, señaló el Municipio.

Solo en el sector turístico, 613 establecimientos se han visto beneficiados, lo que impulsó un crecimiento del 11,7% en las licencias de actividades económicas (LUAE), agregó el cabildo.

Reactivación del comercio local

El transporte subterráneo, a través del Metro de Quito, reactivó los negocios del Centro Histórico, porque atrajo a los ciudadanos que se trasladan en un promedio de 20 minutos desde el norte de la capital.

Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico y dueño de un restaurante, asegura que el Metro es una herramienta clave para generar empleo y mejorar la atención a más clientes.

“Ahora podemos proyectarnos más y ofrecer una experiencia mejorada, gracias al aumento de visitantes”, indicó.

Irene Pazmiño, propietaria de un local de comidas, relató que sus ventas crecieron un 40% desde que entró en funcionamiento el Metro.

“Antes los fines de semana eran de poca actividad, ahora recibimos turistas y locales constantemente”, agregó.

Lucía Durán, directora ejecutiva del Museo Casa del Alabado, dijo que la apertura el Metro permitió atraer nuevas audiencias.

“Más que un sistema de transporte, el Metro se consolida como una fuerza económica que impulsa el desarrollo, fortalece el comercio y posiciona a Quito como un destino dinámico, accesible y en crecimiento”, expresó el Municipio, en un comunicado.

