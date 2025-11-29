El Metro de Quito modificará su operación durante el fin de semana para cubrir la demanda que generarán los eventos de las Fiestas de Quito. La ciudad tendrá festivales, desfiles y actividades comunitarias entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre, lo que impulsará un mayor movimiento de personas en distintos puntos.

Más noticias

Extensión del horario del Metro durante el fin de semana

El sistema operará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre con un horario ampliado hasta las 23:30, con el fin de facilitar los desplazamientos en jornadas que concentrarán actividades masivas en la capital.

🚇#ElMetroDeQuitoRenace | Quito está de fiesta y el Metro también. 🎶😎



Este 29 y 30, operamos hasta las 23h30 para que vuelvas a casa sin complicarte. 🙌🏻#MetroQuito #quitofest pic.twitter.com/Fg6yD3fo2l — Metro de Quito (@MetrodeQuito) November 29, 2025

Trolebús operará con horario extendido por el Quitofest

El Trolebús también ampliará su funcionamiento desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre. El horario se extenderá hasta las 23:30, para asegurar el retorno del público del Quitofest 2025, festival que abrirá sus puertas en el Parque Bicentenario desde las 14:00.

El evento reunirá a 12 bandas internacionales, 36 agrupaciones en total y dos escenarios durante los tres días. La Empresa de Pasajeros implementará una operación especial al cierre de cada jornada, prevista entre las 14:00 y las 22:30, con presencia aproximada de 25 000 espectadores por día.

El plan contempla:

10 unidades el viernes y sábado.

el viernes y sábado. 12 unidades el domingo.

Las unidades saldrán cada 10 minutos desde El Labrador hacia El Recreo, donde se sumarán tres buses adicionales que avanzarán hasta Quitumbe.

Esta información le puede interesar: El pregón activa las Fiestas de Quito desde San Francisco

Ecovía activa para los desplazamientos del público

El Municipio recordó la importancia de respetar el carril exclusivo del Trole y de la Ecovía, sobre todo en días de alta afluencia por las actividades de las Fiestas de Quito.

La Ecovía se mantendrá operativa para los traslados hacia distintos sectores, mientras continúa la campaña Cada vida cuenta, enfocada en el respeto al peatón, la reducción de la velocidad y la prevención de distracciones al conducir.

Eventos del 29 y 30 de noviembre en Quito

La agenda del fin de semana incluye actividades en diferentes puntos de la ciudad:

29 y 30 de noviembre

Quitofest 2025, en el Parque Bicentenario, desde las 14:00. Contará con 36 agrupaciones y dos escenarios.

29 de noviembre

Chulla Asado , en la Plaza El Quinde, La Mariscal, desde las 12:00.

, en la Plaza El Quinde, La Mariscal, desde las 12:00. Inauguración del edificio de la Unidad Municipal Julio Moreno Peñaherrera, en Amaguaña, a las 10:00.

30 de noviembre

Mascarada Nocturna, en la avenida Amazonas, desde las 17:00.