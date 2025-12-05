Metro de Quito amplía horarios por las fiestas de la capital

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El Metro de Quito informó este viernes 5 de diciembre de 2025, que extenderá sus horarios de operación, con motivo de las festividades de la ciudad. La medida busca facilitar la movilidad y reducir la congestión en las estaciones.

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Metro ajusta su operación por el feriado

El sistema de transporte subterráneo anunció que el viernes 5 de diciembre funcionará desde las 07:00 hasta la 01:30, convirtiéndose en la jornada más extensa del fin de semana. La decisión responde al incremento de actividades culturales, conciertos y eventos programados por las Fiestas de Quito, que tradicionalmente atraen a miles de personas al Centro Histórico y a zonas de alta afluencia.

El sábado 6, el horario será de 07:00 a 23:00, mientras que el domingo 7 el servicio operará de 07:00 a 22:00. Según la entidad, estos ajustes permitirán acompañar la demanda proyectada y ofrecer alternativas de movilidad seguras durante las celebraciones.

Recomendaciones para los usuarios

Cultura Metro recordó que los pasajeros pueden evitar aglomeraciones si adquieren con anticipación su QR de acceso, disponible a través de la Cuenta Ciudad y los canales digitales habilitados. Esta herramienta permite ingresar sin realizar filas en taquilla y agiliza el desplazamiento, especialmente en estaciones con alta carga de usuarios.

La empresa reiteró su llamado a planificar los viajes, utilizar los accesos señalizados y mantenerse atentos a los avisos operativos. También recomendó evitar llevar objetos voluminosos y respetar las normas de convivencia en los trenes y andenes.

Contexto festivo

El Municipio y varias instituciones preparan para estos días una agenda cargada de actividades, lo que prevé una alta demanda en el sistema de transporte. El Metro confirmó que su personal operativo estará reforzado y que se monitoreará en tiempo real el flujo de usuarios para garantizar un servicio continuo.

Contenido extra: El Metro de Quito

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