En 2012, Maidivi Suárez Castillo llegó a Quito con una brigada cubana de cooperación médica. Durante seis años trabajó en el Hospital Eugenio Espejo, donde atendió emergencias y salvó vidas. Pero cuando terminó el convenio internacional perdió el empleo. Decidió quedarse en Ecuador para sostener a sus hijos, aunque pronto se quedó sin ingresos y terminó en la calle.

Médica cubana perdió su empleo y terminó en la calle

El Patronato relató que Maidivi se refugió en el bosque de La Legarda, en el norte de Quito, donde pasó más de una década.

Dormía entre cuevas y arbustos y sobrevivía cuidando autos en Cotocollao, dinero que destinaba al consumo de drogas. “No me importaba comer, ni bañarme. Solo esperaba ganar unos dólares para fumar”, recuerda ella.

El camino de salida en Quito

La institución explicó que el primer contacto fue difícil porque Maidivi rechazaba la ayuda. Con el tiempo aceptó una ducha, comida y atención médica. “Lo más importante fue que volvió a confiar en alguien. Ese fue el inicio de su recuperación”, recoge el Patronato.

Su proceso tomó un año y medio, con recaídas y nuevas oportunidades. Finalmente, logró mantenerse limpia durante nueve meses y concretó su regreso a Cuba. “Me siento una mujer fuerte, con ganas de regresar a mi país, a mis hijos y a mi hermana que siempre estuvo pendiente desde España”, expresó.

Aumentan las mujeres en situación de calle en Quito

La historia de Maidivi ocurre en un contexto crítico. En 2022 apenas 79 mujeres vivían en situación de calle en la capital. Tres años después, entre enero y julio de 2025, la cifra subió a 1 170, lo que significa un aumento del 1 381%.

El Patronato recordó que detrás de este crecimiento están factores estructurales.

El sociólogo Alberto Feijoo apuntó que los recortes en programas sociales y de cooperación internacional dejaron a muchas personas sin opciones.

“Cuando los planes de ayuda se reducen, la población no desaparece: se hace más visible”, explicó. En el caso de las mujeres, la maternidad y la desigualdad social las hacen más vulnerables a abusos y prostitución sin condiciones mínimas de protección.

Maidivi regresa a Cuba después de más de una década en Quito

Hoy, a sus 52 años, Maidivi cierra un ciclo. El Patronato subrayó que cada proceso es distinto, pero su historia demuestra que sí es posible salir de la calle. Ella regresa a Cuba con la esperanza de reencontrarse con su familia.

