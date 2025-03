Mauricio Facio Lince es un urbanista, nacido en Medellín y que ha participado de su proceso de transformación urbana. Medellín dejó de ser la ciudad a la que se miraba como el epicentro de la violencia en tiempos del capo del narcotráfico Pablo Escobar. Ahora se levanta como una ciudad paradigmática de innovación, integración, arte y cultura. Mauricio Facio Lacine llegó a Quito para dar la conferencia “Medellín más allá de Netflix” y compartir su experiencia y conocimiento para hablar con los pobladores de La Mariscal, el barrio que busca ser el distrito de la innovación en Quito.

Debe ser difícil despojarse de la imagen de Medellín vinculada a la violencia. Más aún con el furor de las series sobre narcos y la imagen omnipresente de Pablo Escobar. ¿Cómo es la campaña ‘Medellín, más allá de Netflix’ que usted lleva adelante?

Es una lucha que di en España sobre todo, cuando me tocó la época del resurgimiento de las narcoseries o de las narconovelas porque Medellín se posicionó frente a eso que estaba pasando. Entre el 89 y el 91, fue la ciudad más violenta del mundo, con 400 muertes por cada 100 000 habitantes. Era una bestialidad. Ninguna ciudad en el mundo ha tenido ese nivel de asesinatos por día y por habitantes. Eso generó que se considerara una ciudad a la cual no se debe ir.

Más o menos en el 2017, las narcoseries volvieron y posicionaron nuevamente a Medellín con unas dificultades enormes porque la gente piensa que era la ciudad de las narcoseries y se volvía a estigmatizarla. Además, se lo hizo de tal modo que se convirtió en un polo de turismo.

Entonces es luchar contra esa imagen de la gente que llega a Medellín. Casi dos millones de turistas van a llegar a Medellín y va a superar a Cartagena en este año. Es un símbolo muy grande de lo que generaron las narcoseries y que nosotros tenemos que darle la vuelta al relato. ¿Y cómo le damos la vuelta al relato? Con Medellín más allá de Netflix.

¿Cuál es el proyecto de ‘Medellín más allá de Netflix’?

Es contar la nueva Medellín, la Medellín de la arquitectura, la Medellín de la transformación urbana, la Medellín de los proyectos sociales, la Medellín que resurgió de las cenizas. La ciudad estaba absolutamente acabada, no tenía para dónde más bajar. Ahora lo que ha hecho es subir y hoy en día tenemos una explosión urbana muy importante.

¿Cómo fue que se pudo transformar a Medellín? Quito es una ciudad violenta, aunque no tanto como otras en el país…

Las violencias no se pueden comparar porque las violencias tienen un tema bastante complejo: cuál es la raíz de la violencia. Medellín tenía un círculo de crimen organizado alrededor del cartel de Medellín, que se empieza a desarticular con la muerte de Escobar.

Cuando se mata a Pablo Escobar, resurgen un montón de cabezas que estaban por debajo que querían poder. Estaba el cartel de Cali también. La violencia de Quito es una violencia no de crimen tan organizado como había en Medellín. Es un crimen más relacionado con los delitos menores de la ciudad. Creo que aquí no hay una estrategia de narcotráfico grande más allá del microtráfico. Son dos fenómenos distintos que hay que enfrentar de manera distinta.

Medellín no es solamente el resultado de lo que ocurría en los temas de seguridad, sino también de la generación de una ciudad que estaba hastiada por el control del narcotráfico y que dice “No queremos jugar más a esto”. Se revierte y se convierte en lo que es hoy.

En su charla, sostiene que las dirigencias no están en realidad al tanto de lo que está ocurriendo y de lo que se está pensando en las ciudades. Y contó que el distrito de innovación de Medellín no resultó como lo habían planteado. Sin embargo, en un insospechado lugar, el Perpetuo Socorro, su propia dinámica comenzó la regeneración. La municipalidad se debió sumar cuando las cosas estaban dichas y hechas. ¿Qué enseña eso a Quito?

Yo soy muy autocrítico porque además participé de los gobiernos (de Medellín). Muchas veces en los gobiernos pensamos que tenemos la verdad sobre el desarrollo territorial de las ciudades. Pero la ciudad nos ha demostrado que lo lo que crece orgánicamente genera mucha más tracción que las imposiciones de las normas municipales. Sin embargo, funcionaría aquí (en La Mariscal). Conozco muchísimos ejemplos de varias ciudades en donde las cosas pasan no porque el Estado las impone, sino porque hay unas condiciones en ese territorio que hacen que se lleven a cabo.

El Estado puede llegar después a ayudar a que eso se promueva, a que se establezca mejor. Creo que el Estado es lento y es conservador y esas son dos condiciones que, en cualquier sentido, el estado de izquierda o derecha, propende y no va de acuerdo a la economía urbana natural.

Alrededor del distrito de innovación de Ruta N y el edificio Ruta N (el centro de innovación) funciona muy bien, pero que no se ha expandido urbanamente. No ha tenido una influencia urbana alrededor a pesar de que hay una hiperplanificación de ese territorio versus el otro caso que nace de la espontaneidad de los ciudadanos, de los empresarios, de la gente. Y después el Estado llega y dice “Venga, más o menos organicemos esto para que esto siga pasando y lo promueve.

¿Eso habría pasado si el Centro de Innovación de Quito se hubiera armado en el antiguo aeropuerto como se tenía pensado inicialmente?

Estoy completamente seguro. Hacer algo en una zona que no tiene las cualidades urbanas para eso, no es viable. Está muy bien activar ese sector, pero se lo puede hacer de otras maneras en ese gran parque. En cambio, pensar en activar La Mariscal me parece superasertivo. Estamos hablando de una zona en donde están las universidades, los centros culturales, las calles, las casas, los edificios, o sea, ¿dónde mejor que hacer un distrito de innovación en la ciudad que en La Mariscal?

La Mariscal ha tenido varios momentos de auge y caída. Fue zona residencial, financiero, comercial, la rumba… Y ahora está en un periodo oscuro después de la pandemia del covid-19.

Creo que todavía no hemos hecho una lectura urbana de cómo la pandemia nos cambió. Además, está el cambio generacional. Los espacios físicos ya no son tan importantes. Antes nos imaginábamos los espacios físicos de innovación como unos laboratorios llenos de computadoras e impresoras 3D. La gente hoy en día haciendo lo mismo o mejor desde sus casas, desde un café, un coworking. Las dinámicas son completamente distintas. La gente tiene movilidad urbana. La gente no quiere tener casa propia porque se quiere pasar de un lugar a otro en cualquier momento. No tienen ese sueño obsesivo que teníamos nosotros de la vivienda propia.

En ese sentido, ¿cómo debe o no debe pensarse la ciudad y el distrito?

Seguimos planificando la ciudad para los viejitos -y por viejitos me refiero a mí mismo-. Seguimos planificando la ciudad para la gente como nosotros y la ciudad ya es distinta. Un ejemplo son las universidades privadas, que tienen una deserción enorme y son universidades que han basado su su estrategia educacional en un campus gigante, con salones y laboratorios y cosas para la gente que ya no está ahí.

Ahora, ¿qué hacemos entre los cinco hoteles más grandes que están aquí? ¿Qué hacemos con las grandes empresas que que están aquí y las que se fueron? ¿Qué hacemos con los habitantes que ya no están? ¿Qué hacemos con esos centros culturales? Yo creo que ahí es donde está el secreto realmente de cómo ponemos a La Mariscal nuevamente en el mapa. Si no pensamos eso, por más planificación que haga el Estado no va a pasar nada.