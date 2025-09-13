Casi no hay voz en la capital que no diga que el barrio está en ruinas y pocos se animan a ir allá. La Mariscal de Quito, que conjuga la memoria y tradición, también está afectado por un continuo proceso deterioro y que requiere de una regeneración. Ahora mismo, el Concejo Metropolitano debe llevar a un segundo debate la Ordenanza para recuperar este barrio. Y si bien muchos son pesimistas, otros se resisten, se han negado, a diferencia de muchos, a dejar el barrio y creen que es posible “reinventar” La Mariscal.

Más noticias

El deterioro de La Mariscal, el barrio de la memoria y la regeneración en Quito

La Mariscal, el barrio que nació como “la ciudad jardín” de las élites de Quito, que huyeron del casco colonial desde las primeras décadas del siglo XX, guarda una memoria arquitectónica patrimonial, que, ante el deterioro, requiere de un plan de regeneración.

Se calcula que aproximadamente 2 000 personas dejan el barrio por año. Y es notorio. Basta caminar un poco por sus calles, sobre todo en la avenida Amazonas, la Juan León Mera o la Reina Victoria, se ven varios letreros en que se pone en venta o alquiler algún inmueble. Sobre todo las plantas altas de las casas en la Amazonas, por las ventanas se nota que no tienen vida, actividad ni las luces se encienden al atardecer.

La estigmatización de La Mariscal como zona de peligro

Sin embargo, La Mariscal “está también estigmatizada“, dice David Montesinos, un español que vive en La Mariscal desde hace 13 años y que afirma que puede caminar tranquilo por el barrio, aunque reconoce que hay tres puntos en donde se concentran los mayores conflictos. Él es parte del colectivo Mariscal Sur y de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, que están trabajando como ciudadanos para “la reinvención del barrio más que su regeneración”, cuenta.

De hecho, aquello que los quiteños conocen como “la zona”, que tiene como epicentro a la Plaza Quinde -o, mejor, la Plaza Foch- tiene apenas ocho manzanas de las 300 que forman parte de La Mariscal. Sus límites son muy amplios: la avenida Orellana, la 12 de octubre, la avenida Patria y la 10 de agosto.

Un análisis de datos de Matriz de Sectores de Seguridad Quito 2025 (enero–julio 2025), permite ubicar a La Mariscal como el tercer barrio con más delitos en Quito, que incluyen robo a personas, a domicilios, violencia machista, hurtos, porte ilegal de armas y microtráfico. En la sumatoria, son 317, por debajo de Quitumbe (380) y Chillogallo (353).

Sin embargo, ocupa el primer lugar en robos a personas (120) y microtráfico (42).

Voces escépticas por el deterioro para la regeneración de La Mariscal de Quito, su memoria y su futuro

A uno de los vecinos de La Mariscal, cuyo nombre guardamos en reserva, lo asaltaron ayer, luego de conversar con EL COMERCIO. “Lo que más me revienta es que nos están ganando la batalla“, dice. Entiende que muchos se van por miedo, la razón por la cual muchos de otros barrios tampoco llegan a pasar unas horas allí. “Pero nos están ganando, nos están ganando”, repite, luego del asalto.

Policías de la UPC afirman que realizan operativos constantes en la zona, sobre todo de jueves a sábado por las noches. Y ciertamente, en algunas partes, sobre todo al atardecer, se ven algunos uniformados en los puntos críticos de La Mariscal. Además, EL COMERCIO atestiguó una redada a los vehículos que pasaban por la Amazonas y Pinto, uno de los tres puntos conflictivos del sector.

Aproximadamente desde el 2015, ‘La zona’, epicentro de la vida nocturna, comenzó a decaer. Pero la pandemia del covid-19 fue el golpe que parece fatal. Para Jorge Saguay, de 87 años, propietario de La Cigarra, que está hace 30 años en su local de la Reina Victoria y Luis Cordero, recuerda que “este era el mejor barrio de Quito”.

Sin embargo, está desencantado por el panorama actual. “Está muerto, más que muerto”, repite. Y cree que es parte la vida natural: “No creo que se recupere, como todo en la vida, nace, crece, se reproduce y muere”.

Voces de la resistencia en La Mariscal a pesar de todos los problemas en Quito

Otros, sin embargo, se resisten y tienen claro que la ocupación del espacio público es lo que se valora. Montesinos destaca la feria de la Juan Rodríguez de La Mariscal, el Encuentro Urbano de Arte y Cultura, que se realiza cada primer y tercer domingo de mes.

“Y el resultado es que algunas casas que estaban ocupadas por gente de no muy buen vivir, se fueron”, dice. Y sostiene que la presencia de vecinos, de personas, la ocupación del espacio público es precisamente lo que los espanta.

Daniel Groner es parte de la tercera generación que vive en La Mariscal. Su familia llegó a Quito y se instaló en la casa que ocupan en la Juan Rodríguez y Reina Victoria. Huyeron del nazismo en Alemania. “Este era un barrio que se caracterizaba por atraer el turismo de alto nivel adquisitivo”, recuerda; incluso podía jugar fútbol en la calle con sus amigos.

Añade que “había un tejido social importante entre los comerciantes” de la zona que hacía ver que el barrio tendría un resurgimiento perdurable. Pero la pandemia destruyó todo: “el abandono fue tenaz, de todos, de la gente, de los vecinos, de las autoridades. Se quedó vacío el barrio, pero no podíamos cerrar porque era un trabajo de años”, dice Groner.

“Ahora -añade Groner-, más allá de todos los que han cerrado, lo que ha bajado es la calidad, tanto del consumo como de la oferta. Hay una estética terrible, basura en la calle, veredas orinadas…”.

La ordenanza para el Plan urbanístico de La Mariscal deja dudas

El Concejo Metropolitano de Quito está por discutir en segundo debate de la Ordenanza que aprueba el Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal. Se plantea como una hoja de ruta para la reactivación, rehabilitación y recuperación del barrio y con una vigencia de 12 años.

Los objetivos específicos del plan apuntan a recuperar la residencia y repoblar la zona, impulsar las economías y la innovación, rescatar el espacio público y el verde urbano, y rehabilitar el patrimonio cultural y arquitectónico. Todo esto configura un modelo de ocupación equilibrado que combina vivienda, cultura, comercio y turismo.

La Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural emitió un comunicado, firmado por Groner (Coordinador) y Olga Woolfson (Secretaria). Reconoce como positivo el objeto y los objetivos del Plan (recuperación residencial, reactivación económica, movilidad, patrimonio y seguridad).

Sin embargo, señalan contradicciones en el tratamiento integral y en las propuestas sectoriales. Cuestionan, por ejemplo, que se concentre la revitalización económica en torno a la Plaza Quinde (Plaza Foch), un área pequeña, saturada de bares y discotecas, que genera inseguridad, ruido y deterioro social.

Lenin Saltos, más conocido como Lucky, organiza todos los domingos los encuentros de salsa en el parque Gabriela Mistral. Cada vez va más gente a bailar y pasar un buen momento en familia. “No se trata de perder la bohemia, la diversión, pero sí una conexión con el arte y darle a la ciudad y al barrio ese contacto humano”, dice.