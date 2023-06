María Fernanda Cárdenas: ‘Las ciudades deben ser para el humano y no para las industrias’

María Fernanda Cárdenas experta en campañas de seguridad. Foto: Julio Estrella / ELCOMERCIO

¿Por qué se promueve en el mundo el uso de palabras como siniestros de tránsito en lugar de accidentes de tránsito? ¿Qué hay más allá de un cambio de términos?

Porque el lenguaje modifica o determina nuestras acciones. Así parezca algo tan simple, un accidente es algo que no se puede evitar; todos los siniestros viales se pueden evitar.

Así, por ejemplo, si usted baja la velocidad, no toma cuando maneja, utiliza el casco en una moto o usa el cinturón de seguridad, reduce los riesgos y claramente puede evitar los siniestros fatales. Por eso es tan importante ese cambio en el lenguaje.

Esa perspectiva es parte de la visión cero. ¿Cómo logró Bogotá llegar a implementar esa estrategia? ¿Se puede aplicar en ciudades de Ecuador?

Si bien se puede adoptar cierta visión o política, también es necesario adoptar otros elementos para que puedas tener éxito. Necesitas una normativa, reducciones de velocidad (Bogotá las ha implementado), pero también se requiere control, que haya fiscalización, que haya policía, que existan cámaras y tenemos un tema legal que no ha permitido que avancemos.

Además, la comunicación y el cambio de chip son importantes, pero hay mucho por hacer. Nos faltan años luz para llegar a visión cero porque hay muchos intereses que están detrás. Hace falta voluntad política para aplicar en otros países.

Si se salvan dos vidas, ya es significativo porque esas vidas pueden ser de tu mamá o tu hermana. Ese chip se trata de cambiar”. María Fernanda Cárdenas

¿Qué es lo más importante para el desarrollo de esta estrategia de visión cero?

En Bogotá se redujo la velocidad en unos corredores y ahora en toda la ciudad; esas no son medidas populares en la gente. Entonces, se debe trabajar de la mano con todos estos elementos de la sociedad civil porque ellos hacen mucha presión en el Congreso con los decidores políticos para gestar una ley de reducción de velocidad. Eso ocurrió en mi país y ahora tenemos la Ley Julián Esteban, que lamentablemente surgió después de que se atropelló a un niño. Hasta que no pasa algo, la sociedad no reacciona porque estamos construidos alrededor de un carro y no alrededor de un ser humano. Las ciudades deben ser para el humano y no para las industrias.

Se requiere decisión política y los políticos tienen miedo a la opinión pública porque ella conduce un auto...

Cuando entienden el drama humano, como el caso de Julián Esteban, tú llegas a sensibilizarlos. Claramente no toda la opinión pública quiere eso. Lo que pasa es que es la opinión pública con más recursos y con más voz. Pero cuando se va a los barrios, donde están las personas más vulnerables, ellos exigen esto. La sociedad es muy importante para impulsar cambios.

El concepto de visión cero parte de que errar es de humanos, ¿pero quién debe evitar la equivocación? Aquí hay un fuerte debate entre imprudencias de peatones y conductores...

Debe existir un enfoque seguro que está respaldado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, un sistema que te permita cometer errores. Tú cometes un error, pero no debes pagarlo con tu vida. ¿Y por qué parece que se le castigara al conductor? Porque el conductor está protegido por un armazón, un carro. Una niña de 5 años que está corriendo tras de un balón en la calle, no. Y, por eso, debemos entender al usuario vulnerable y cómo la sociedad debe protegerlo.

Claramente, un conductor puede cometer un error, pero no debe ser arriesgado. La niña que pasa una calle se arriesga, pero no es un error. Un conductor que va con un carro a exceso de velocidad puede matar a alguien.

El sistema tiene que evitar ese error con una cámara, por ejemplo, y así la niña pasa y él puede frenar y no ocurre una fatalidad. Las zonas residenciales deben ser de 30 km/h porque alcanzas a ver a una persona que cruza. A eso se refiere cuando el sistema protege el error humano, tanto del uno como del otro.

Una campaña de seguridad vial es exitosa cuando tiene un mensaje que llega a tus sentimientos. Cuando ves a una niña que ha sido atropellada, ahí reaccionas”. María Fernanda Cárdenas

El exceso de velocidad se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en Ecuador. No mucha gente está consciente de ello...

No solo de muertes, también de lesiones graves. Las fatalidades llaman la atención, pero fíjense también en las personas que pierden una pierna y trabajaban en mensajería, generaban recursos para su casa. Esto genera un problema social y por eso mi organización trabaja mucho en el factor de riesgo de la velocidad.

¿Cuándo se puede decir que es exitosa una campaña de educación vial?

Tenemos una evaluación poscampaña y se ve un interés de cambio de comportamiento. Tienes una persona que ya fue sensibilizada, tienes datos que muestran que están dispuestos a cambiar el comportamiento después de ver la campaña. Pero es exitosa cuando bajan las muertes o las lesiones; también cuando hay un cambio de comportamiento.

Su hoja de vida

María Fernanda Cárdenas es parte de Vital Strategies , organización de salud pública experta en estrategias de comunicaciones e incidencia. Es socia de la Iniciativa Bloomberg para la seguridad vial . Está en Ecuador desde 2020.

es parte de , organización de salud pública experta en estrategias de comunicaciones e incidencia. Es socia de la . Está en Ecuador desde 2020. Cárdenas es politóloga con énfasis en marketing político. Tiene una especialización en producción de TV.

