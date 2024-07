En una marcha pacífica convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), un centenar de personas se reunieron a las 16:00 en los exteriores de la Caja del Seguro, en Quito.

Varias organizaciones sociales estuvieron presentes en la movilización que se realizó en protesta por la eliminación de los subsidios a los combustibles implementada por el presidente Daniel Noboa.

Más noticias:

Cerca de las 16:45, la marcha partió por la calle 10 de Agosto hacia la calle Guayaquil, donde los ciudadanos continuaron su recorrido hacia el Centro Histórico.

El principal pedido de las personas que se reunieron en los exteriores del Parque El Ejido era la reducción del IVA y que no se retiren los subsidios a la gasolina.

Marcha llegó al centro de Quito

Alrededor de las 17:00, la movilización ingresó al Centro Histórico de Quito, avanzando por la calle Guayaquil hacia la Plaza de Santo Domingo. La marcha generó un ambiente de tensión en la zona.

Varios locales comerciales ubicados en el trayecto de la marcha optaron por cerrar sus puertas. Los propietarios argumentaron que preferían cerrar por seguridad y evitar posibles incidentes. “Es mejor prevenir cualquier inconveniente,” mencionó uno de los comerciantes.

La Policía Nacional y los manifestantes se encontraron en el Centro de Quito. Foto: Orlando Silva

Para evitar que la marcha se extendiera a otras zonas del centro, varias calles fueron cerradas. Desde la calle Mejía, se colocaron vallas y se desplegó un contingente policial que impedía el paso de los manifestantes.

La medida buscaba mantener el orden y evitar posibles desmanes.

Concentración en Plaza de Santo Domingo

A las 17:40, la marcha llegó a la Plaza de Santo Domingo, donde los manifestantes se congregaron para exigir al Gobierno la reducción del IVA y que no elimine los subsidios a la gasolina.

La concentración fue el punto álgido de la movilización, con discursos y consignas dirigidas a las autoridades.

Coincidiendo con la llegada a la plaza, comenzó una ligera lluvia que provocó que algunas personas abandonaran el lugar.

Las calles Bolívar y Rocafuerte, que también estaban cerradas, impidieron que la marcha continuara hacia el Palacio de Carondelet. La situación se mantuvo controlada, aunque con la evidente frustración de los participantes al no poder avanzar hasta su destino final.

Pocos minutos luego de llegar a la Plaza de Santo Domingo, algunos ciudadanos retiraron las vallas ubicadas en la calle Bolívar. Pese a esto, la Policía Nacional no reaccionó; algunos dirigentes de las organizaciones y sindicatos sociales se acercaron a hablar con los agentes, pero no permitieron el acceso a esta vía.

Marchas progresivas en distintas provincias

El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNE), Andrés Quispe destacó la naturaleza progresiva de las movilizaciones: “Hoy nos concentramos aquí en Quito y en otras provincias. Son movilizaciones de carácter progresivo que buscan hacer entender al gobierno que al subir la gasolina, sube todo, afectando la economía de las familias”.

En Chimborazo, miles de indígenas, campesinos y trabajadores fueron recibidos por el gobernador, según Quishpe.

El sindicalista agregó que el descontento no solo se debe al alza de combustibles, sino a otros pedidos que incluyen una reforma a la seguridad social que implicaría alargar la edad de jubilación y aumentar los niveles de aportación.

“Los responsables de la crisis del IESS son el Estado y los gobiernos por la deuda que mantienen. También hay una nueva reforma tributaria y la flexibilización laboral que el gobierno debe cumplir con el FMI para recibir 4.000 millones de dólares”, señaló.

Marcha de este 4 de julio en Quito. Foto: Orlando Silva/ EL COMERCIO

Críticas a las medidas del Gobierno de Daniel Noboa

Quispe criticó las compensaciones al sector del transporte y el hecho de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no se haya sumado a las movilizaciones.

“Son compensaciones insuficientes. Si el gobierno no cumple, se van a movilizar. Es un gobierno que miente, prometió no alzar los precios de los combustibles y no ha cumplido”, dijo.

La UNE insistió en que estas jornadas son progresivas y no se limitarán a días o semanas. “La Conaie ha señalado que en la segunda semana de julio habrá una asamblea donde se anunciarán nuevas jornadas de lucha a largo plazo”, afirmó Quispe.

Propuestas de los sectores sociales

Quispe expuso las propuestas de los sectores sociales y sindicales: “Estamos dispuestos a debatir sobre los subsidios, pero los grandes subsidios, como los 100 millones de dólares que se entregan a las grandes empresas mineras y petroleras, que deben ser eliminados”, dijo.

“El gobierno tiene que hacer cumplir a los grandes empresarios que paguen sus deudas y destinar los fondos del FMI a trabajo, seguridad, educación y salud”, añadió el sindicalista.

La marcha pacífica en Quito es solo el inicio de una serie de movilizaciones progresivas en todo el país. “Las políticas del gobierno definirán lo que pueda pasar. Si sigue gobernando para su familia y el FMI, las movilizaciones van a crecer“, concluyó Quispe.

Manifestantes buscan derogar del Decreto 308

Giovanni Atarihuana, director nacional del Movimiento Unidad Popular, también se pronunció sobre la marcha: “Esto es la expresión de la unidad del pueblo, decenas de miles de compatriotas en más de 23 ciudades hemos salido a las calles para reclamar fuerte y claro al gobierno de Daniel Noboa contra el paquetazo que elevó los combustibles.

Cuando sube la gasolina sube absolutamente todo, no se puede seguir sometiendo al hambre y desempleo a millones de hogares ecuatorianos”.

Atarihuana continuó: “Hoy es el inicio de una serie de acciones que buscan echar abajo el Decreto 308 y derogar la elevación de los combustibles. El próximo viernes, el gobierno va a volver a subir la gasolina, y va a incendiar una vez más las calles y plazas del país. Hoy estamos ejerciendo democráticamente nuestro derecho constitucional a la resistencia“.

El representante del partido político también subrayó las demandas del movimiento: “Mientras el gobierno no dé respuestas a los clamores del pueblo, el pueblo va a estar en las calles. Pedimos la derogación del decreto 308 y declarar en emergencia para asignar recursos a la educación pública y a la salud“, manifestó.

“No es posible que nuestras familias no tengan medicinas cuando van al hospital, o que nuestros niños no tengan desayuno escolar y que nuestros jóvenes no tengan acceso a la universidad”, añadió Atarihuana.