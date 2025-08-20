Una pequeña manifestación en la av. De los Shyris, en el norte de Quito, causó gran congestión vehicular la noche de este miércoles 20 de agosto de 2025.

Manifestación causó congestión vehicular en el norte de Quito

Alrededor de unas 50 personas se agruparon para manifestarse en la av. De los Shyris, en el sector de La Carolina, pasadas las 19:00.

El grupo de ciudadanos cerró parcialmente la transitada vía, en el sentido norte-sur. Esto causó congestión vehicular en esta y otras calles aledañas.

Usuarios reportaron retrasos al movilizarse en las calles Portugal, 6 de Diciembre, Eloy Alfaro y Naciones Unidas.

El resto de la ciudad registró un tránsito vehicular usual, salvo algunos puntos conflictivos, entre ellos: El Trébol, Cumbayá y tramos de las avenidas General Rumiñahui, Mariscal Sucre y Simón Bolívar.

AMT retuvo 107 motocicletas y citó a 237 conductores este miércoles

Este miércoles, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó múltiples operativos de control a motocicletas en distintos sectores de Quito.

Durante las intervenciones, los uniformados verificaron que los conductores porten la licencia de conducir y matrícula vehícular. Asimismo, que utilicen cascos homologados y respeten las leyes de tránsito.

La AMT informó que los operativos de control dejaron 107 motocicletas retenidas y 237 citaciones emitidas.

Estos son los resultados por cada punto de control:

Av. Mariscal y Carapungo : 50 citaciones, 15 motos retenidas.

: 50 citaciones, 15 motos retenidas. Mercado Las Cuadras y av. Mariscal Sucre : 38 citaciones, 18 motos retenidas.

: 38 citaciones, 18 motos retenidas. Los Chillos : 35 citaciones, 12 motos retenidas.

: 35 citaciones, 12 motos retenidas. Necochea y Barba : 25 citaciones, 20 motos retenidas.

: 25 citaciones, 20 motos retenidas. Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde : 14 citaciones, 19 motos retenidas.

: 14 citaciones, 19 motos retenidas. Av. Mariscal Sucre y Josefina Barba : 27 citaciones, 8 motos retenidas.

: 27 citaciones, 8 motos retenidas. Av. Simón Bolívar : 24 citaciones, 11 motos retenidas.

: 24 citaciones, 11 motos retenidas. Av. Naciones Unidas y Japón: 14 citaciones, 4 motos retenidas.