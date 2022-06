Locales reabrieron en sector de av. Patria, en segundo fin de semana de protestas

Las avenidas aledañas al parque El Arbolito fueron zona de enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública, en las jornadas de protestas en Quito. Foto: EL COMERCIO

Orlando Silva (I)

A más del espacio público destruido en la zona cercana al parque El Arbolito, también plantas bajas de edificios, locales comerciales y quioscos de este sector y de la avenida Patria quedaron afectados por las manifestaciones en Quito.

Otro de los sitios donde hubo enfrentamientos era en La Mariscal, a varias cuadras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). El ambiente el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de junio de 2022 era similar: ventanas rotas, negocios afectados y cerrados por las protestas. En algunas de estas vías aún existía control de agentes de la policía.

En las avenidas Patria y Amazonas el único quiosco abierto era el de Olga Toctaquiza. La mujer contó que se vio afectada por las manifestaciones, pues que no podía abrir con regularidad su negocio. “Antes vendía en un buen día cerca de USD 50 diarios. En estos días no he podido vender ni siquiera USD 3”.

La comerciante relata que también le robaron una parte de su quiosco, y por seguridad solo abrió desde las 8:00 hasta las 14:00. Asegura que dependía mucho de cómo estaba la situación en el lugar para cerrar en diferentes horarios.

Cerca de este lugar había un puesto de bicicletas, este lugar fue separado de la acera y utilizado como un escudo en la av. Patria, cuando se desarrollaba la batalla entre manifestantes y agentes de las fuerzas del orden. Los vidrios rotos, aceras dañadas y árboles afectados era la tónica en este sector.

Los vehículos volvieron a circular por la avenida Patria. Aunque se retomó el tránsito, aún había rezagos de los escombros.

Limpieza de la zona de enfrentamientos

En las vías cercanas al parque El Arbolito ya no había escombros o restos de las manifestaciones que se registraron hasta el viernes 24 de junio. Militares y otras entidades desde la noche anterior realizaron limpiezas en esta zona hasta la mañana del sábado 25.

Las calles y árboles aledañas a la avenida 12 de Octubre también fueron afectados. Se observaban ramas dentro del parque y algunos adoquines que sacaron de las aceras para romperlos y lanzar a uniformados. En la av. 6 de Diciembre el panorama era similar. Algunos locales comerciales, aunque pocos, abrieron de nuevo el fin de semana por la baja tensión en el lugar.