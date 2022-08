La lluvia sorprende en Quito, luego de radiación extrema

Las cámares del ECU 911 registraron la lluvia que cayó en el centro y sur de Quito. Foto: ECU 911

Redacción Elcomercio.com

Tras dos semanas de intensa radiación solar en Quito, la lluvia sorprendió la tarde de este viernes 26 de agosto de 2022.

Pese al pronóstico del clima compartido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la lluvia cayó en el centro y sur de Quito. Las cámaras del ECU 911 registraron varios sectores en donde el sol se apagó.

Sin embargo, la lluvia no es generalizada. Por ejemplo, en el norte, en el sector de Pomasqui el mal temporal no ha llegado. En la Mitad del Mundo el cielo se oscureció, pero la lluvia no llegó hasta aquí.

El informe compartido por el Inamhi detalló que se esperaban índices de radiación UV entre moderado y extremadamente altos en la Sierra y la Amazonía hasta el 28 de agosto de 2022.

Muchos transeúntes no estaban preparados para la lluvia y les obligó a buscar refugio en portales y techos de locales comerciales.

Temperaturas mínimas en la noche

El pronóstico del Inamhi también advierte de las temperaturas mínimas en la noche en todo el callejón interandino, con un promedio de entre los 2 y 7°C. Incluso pueden ser menores en zonas que se encuentres en mayor altitud.

Estas bajas temperaturas nocturnas se proyectaron hasta el 25 de agosto, pero en ciudades como Cuenca, en el sur de Ecuador, el intenso frío continúa pasadas las 18:00 de este viernes 26 de agosto.