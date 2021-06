Jorge Yunda: ‘Agotaré todas las instancias para defender a mis votantes’

Daniel Romero (I)

Entrevista a Jorge Yunda, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

¿Cómo toma el que se haya aceptado parcialmente la acción de protección?

El abogado me ha explicado que se ha revisado la imparcialidad. Quienes me juzgaron y especialmente el Vicealcalde ni siquiera se excusa y él mismo preside el tribunal. Es el derecho a la imparcialidad que tenemos en nuestra Constitución. En ese sentido ha aceptado ese argumento y seguiremos luchando jurídicamente por los derechos de quienes votaron por mí.

En el control político quien sustenta, vota…

Eso si fuese un ministro designado por una autoridad, pero yo fui electo en las urnas. El control político debe guardar la proporcionalidad. Por ejemplo, por no poner algo en el orden del día sobre lo que no había un informe listo de movilidad, cuando en esta administración hemos tenido más sesiones que otras. Vulneran los derechos de los votantes. Hubiese sido un grave precedente para la institucionalidad democrática del país.

La votación de los ediles en la remoción mostró el rechazo por otros temas además de las causales.

Es mucho más grave si dicen que es porque hay un posible proceso de investigación. Ya me han juzgado entonces los concejales, los medios… Ya soy culpable. Cuando de lo que se me acusa es de una supuesta baja sensibilidad de las pruebas. ¿Acaso me están juzgando de sobornos o enriquecimiento ilícito? Veo una desesperación del Vicealcalde por ser Alcalde.

Cuestiona el papel del Vicealcalde. ¿No reconoce que hubo un proceso de participación ciudadana?

Quiero decirle a la ciudad que en estos dos años de administración he podido trabajar 7 u 8 meses. El resto nos hemos pasado frenteando una emergencia sanitaria. Pero en Quito no hemos tenido muertos en las calles o descomponiéndose en los departamentos. Hay una desproporción. Se juzga dos años, con la más grave crisis sanitaria y sin plata. Sin embargo estamos inaugurando obras.

Los chats atribuidos a su hijo son un punto de quiebre. ¿No conocía aquello?

Es un tema lamentable que en realidad he tenido que enfrentar como persona. Mi hijo ha tenido esta comunicación con gente de mi despacho que habrá que verificar. La tuvo pese a mi prohibición a los funcionarios.

¿Había cercanía?

Ha sabido haber. Yo creo que, en esta posibilidad de querer ayudar, posiblemente, en tomar decisiones se dio esta situación lamentable para mí. Pero por eso tuve que separar a esos funcionarios.

¿Qué le dijo a su hijo?

Es mi primer hijo, lo amo y lo defenderé con mi vida si es posible. Pero es mayor de edad y tomó esa decisión. Le ayudaré en su defensa jurídica sin presiones políticas. Quizás cometió errores y espero le sirva para madurar.

El cambio continuo de gerentes recibió críticas.

No es que cambiamos gerentes porque un día nos levantamos y queremos cambiar. Ha sido justamente por temas de investigación, otros porque no se han cumplido las metas o porque han renunciado. También ha habido estabilidad, por ejemplo en Emaseo. Sobre el Metro dan a entender que ha estado oxidándose. Pero se ha estado trabajando 24 horas al día.

¿Qué va a pasar con el modelo de gestión?

Esta semana hay un Directorio para ratificar el modelo (operación directa con asistencia internacional). En octubre se termina de entregar la infraestructura. Comenzarán las últimas pruebas de lo que es la preoperación y operación con público. En diciembre se estará abriendo al público. La deuda es de USD 2 009 millones y la vamos a pagar todos los quiteños. No se estarán quejando cuando salga en la contribución de mejoras o en el impuesto predial ese incremento.

El relleno sanitario fue declarado en emergencia.

Ha sido otro de los rumores infundados que se han logrado posicionar respecto a que va a haber un colapso en la basura en Quito. Esto tiene más de 10 años. Hemos tomado las decisiones con la gerencia de Emgirs para que no ocurra ningún desastre ambiental. Ya hay la construcción de un cubeto y ya se están levantando los estudios de los siguientes. Y hemos presentado un modelo de gestión para reciclar y no seguir enterrando.

¿Está involucrado el Municipio en la vacunación?

Estamos apoyando logísticamente, con personal médico y con infraestructura. Hay alrededor de 200 000 quiteños con la vacuna. Esperamos que este proceso continúe.

El TCE tiene plazo hasta este viernes para responder su consulta.



Agotaré todas las instancias que me permita la Ley. No porque me quiera aferrar al cargo sino por el derecho de cientos de miles de votantes.

Si el TCE le favorece, ¿cómo piensa trabajar con un Concejo en contra?

Siempre he gobernado con el pueblo. Una cosa anecdótica es que varias concejalas pidieron poner en el orden del día unos temas, yo los puse y ellas no vinieron a la sesión. Eso tendrán que responderle al pueblo. Yo seguiré trabajando con el pueblo de Quito.

¿Si hay remoción?

Acataré y me iré a trabajar en mi empresa privada y en lo que siempre he hecho. Me acercaré a mi familia. Seguiré sirviendo a mi ciudad. No es necesario un cargo público para hacerlo.

Llegó a la Alcaldía con el Vicealcalde, ¿qué pasó?

La desesperación de querer el puesto del otro. Creo que eso es un tema de una condición humana que deja mucho por desear. Incluso mis opositores le ven con esos ojos de que se aprovecha del momento. Eso Quito no perdona.

¿Quito perdona la falta de ejecución, el retraso en selección del modelo del Metro, la repavimentación?

En esta administración comenzamos la repavimentación. Le invito a mirar a la gente la Quitumbe o la avenida El Inca. Parece Beverly Hills. Las vías no se dañan en dos años. Esto ha sido un olvido de 30 o 40 años. El Metro no se ha retrasado un solo día.

Su trayectoria

Jorge Yunda es doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador. Antes de llegar la política fue conocido por su faceta de comunicador, sobre todo en radio.

En el 2017, con el movimiento Alianza País (AP), fue electo asambleísta por Pichincha, pero dejó ese cargo para postularse a la Alcaldía de Quito.

Otro puesto que ocupó fue el de Presidente Ejecutivo en el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión Central (Conartel), en el 2007.