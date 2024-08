Jean Todt, nacido el 25 de febrero de 1946 en Pierrefort, Francia, es una destacada figura en el mundo del automovilismo y la seguridad vial.

Todt comenzó su carrera como copiloto en rallies, donde rápidamente ganó reconocimiento por su destreza y determinación. Su carrera como copiloto culminó en 1981, cuando ayudó a Peugeot a ganar el Campeonato Mundial de Rally.

En 1982, Todt asumió un papel clave en Peugeot, lideró su equipo de carreras y llevando a la marca a conquistar múltiples títulos en competiciones de velocidad, así como de rally.

Su éxito en Peugeot lo catapultó al equipo Ferrari en 1993, donde se desempeñó como Director General y, más tarde, como CEO. Bajo su liderazgo, Ferrari experimentó una de sus épocas más gloriosas, ganando seis Campeonatos Mundiales de Constructores y cinco títulos de pilotos con Michael Schumacher entre 1999 y 2004.

En 2009, Todt fue elegido presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cargo que ocupó hasta 2021. Durante su mandato, impulsó importantes cambios en la seguridad vial y la sostenibilidad en el deporte del motor.

Desde 2015, Todt ha sido Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, promoviendo iniciativas globales para reducir las muertes en carretera. Su trabajo incansable en este campo refleja su compromiso con la seguridad y su legado en el automovilismo y la seguridad vial.

Jean Todt, Enviado Especial de la ONU, se reúne con funcionarios en Ecuador para impulsar medidas de seguridad vial. La visita abarca varios países de la región y busca reducir las muertes en carretera.

Durante su visita, que se extenderá hasta el miércoles 21 de agosto de 2024, Todt se reunirá con autoridades gubernamentales y representantes del sector privado para discutir estrategias orientadas a reducir la mortalidad en las carreteras.

Just landed in South America! I'll be visiting 3 countries: Ecuador 🇪🇨, Peru 🇵🇪, and Chile 🇨🇱. South America is the region with the highest degree of urbanization. It is therefore key to ensuring safe journeys for all and improving public transportation to connect people and… pic.twitter.com/wa1N8cquDs