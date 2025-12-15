Intercambiador de la Mariana de Jesús se abre de forma parcial en plena hora pico

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La inauguración del intercambiador de la Mariana de Jesús, en el norte de Quito, se dio de forma parcial la mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025. A las 07:30, en plena hora pico, miles de vehículos circulaban por la avenida Occidental -por donde a diario transitan entre 80 000 y 100 000 autos- sin que exista aún una apertura completa de las conexiones previstas.

Recién a las 08:30 se habilitó una de las rampas, mientras otras seguían en obra.

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Apertura parcial del intercambiador de la Mariana de Jesús

Con dos motocicletas de la Agencia Metropolitana de Tránsito encabezando el flujo en sentido sur–norte por la avenida Occidental se abrió la rampa cuatro, que permite el ingreso hacia la Mariana de Jesús.

En los primeros minutos, pocos conductores utilizaron esta conexión. La rampa tres, que conecta directamente a los vehículos que van de norte a sur hacia la Mariana de Jesús, permaneció cerrada durante la mañana.

Trabajos continuaron este lunes 15 de diciembre

Mientras se daba la apertura parcial, el personal de la Epmmop con camiones pesados y tractores, seguía trabajando en la rampa tres.

Iván Aguirre, coordinador de la entidad municipal, señaló que el paso por esa conexión se abriría cerca de las 17:30 de este lunes 15 de diciembre, con lo que se completaría el esquema de circulación previsto para este intercambiador.

Menos tiempo de viaje y un punto crítico por ordenar

El objetivo del intercambiador es reducir los tiempos de traslado en ese tramo de la ciudad de 11 a tres minutos.

Uno de los principales retos se concentra en el flujo vehicular frente al hospital del sector. Para evaluar el impacto se medirán los tiempos del primer semáforo de la Mariana de Jesús y la longitud de las filas de autos, con el fin de ajustar la gestión del tránsito.

A esto se suma la prohibición de estacionarse en la zona.

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Autos estacionados generaron congestión momentánea

Durante un recorrido en el lugar, el equipo de EL COMERCIO constató que varios vehículos se detuvieron en la salida de la rampa cuatro para ingresar al hospital.

Esa acción provocó congestión de forma intermitente, pese a que todavía no se incorporaba el flujo proveniente de la rampa tres, que seguía cerrada en ese momento.

Así funcionan las conexiones del intercambiador

Aunque la inauguración oficial se realizó este 15 de diciembre, la rampa principal sobre la avenida Occidental ya se utilizaba desde semanas atrás.

El intercambiador incluye un paso deprimido que conecta de forma directa la Mariscal Sucre con la Mariana de Jesús, además de giros de retorno al norte y al sur, un paso lateral junto a la universidad del sector y la conexión con la calle Juan de Acebedo.

Cerca de dos kilómetros de la estructura vial fueron renovados con nuevo asfalto, señalización, iluminación LED, bahías para transporte público y pasos peatonales mejorados.

Obras viales que se suman al proyecto

El intercambiador se enlaza con otras intervenciones previstas en el sector. Entre ellas constan la rampa de retorno hacia la calle Juan Acevedo para mantener la conexión con los barrios altos, la prolongación de la calle Juan Pablo II para un enlace exclusivo con la Mariscal Sucre, el mejoramiento del paso peatonal sobre el puente Obispo Díaz de la Madrid y la preparación para un nuevo puente vehicular en la calle Padre Damián.