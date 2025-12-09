El intercambiador de la Mariana de Jesús entra a su etapa final. Los autos ya usan la infraestructura, aunque aún hay conos y personal en el punto. Pese a eso, el Municipio de Quito confirmó la fecha de inauguración.

¿Cuándo se inaugurará el intercambiador de la Mariana de Jesús?

Según el Municipio de Quito, el intercambiador de la Mariana de Jesús completó sus 270 días de obra este 9 de diciembre de 2025, contados desde el inicio del 15 de marzo.

El paso deprimido ofrecerá una conexión directa y rápida desde la avenida Mariscal Sucre hacia la Mariana de Jesús. Ese enlace busca reducir tiempos de viaje y ordenar el tránsito en un punto que registra alta carga vehicular.

La intervención también incluye cerca de 2 km renovados de estructura vial. Los trabajos abarcan los carriles sur–norte, el paso lateral junto a la universidad del sector, los giros de retorno norte y sur y la conexión con la calle Juan de Acebedo.

Todas las calzadas quedaron con asfalto nuevo, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías para transporte público y pasos peatonales mejorados.

La obra se inaugrará el lunes 15 de diciembre de 2025, según el Municipio.

Obras que se conectan con el intercambiador

El Municipio detalla que la rampa de retorno en la calle Juan Acevedo mantiene la conexión con los barrios altos.

El plan vial también incluye la prolongación de la calle Juan Pablo II para enlazarla de forma exclusiva con la Mariscal Sucre.

Otro de los trabajos pendientes es el del paso peatonal sobre el puente Obispo Díaz de la Madrid.

Además, se iniciará del nuevo puente vehicular en la calle Padre Damián, que formará parte del mismo corredor.