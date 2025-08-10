La tarde de este 10 de agosto de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Quito intervino para controlar y sofocar un incendio estructural que afectó un local comercial.

La emergencia ocurrió en el sur de Quito.

Incendio estructural en el sur de Quito moviliza a 25 bomberos

Según información oficial, no se reportaron personas heridas durante el incidente que tuvo lugar en Chillogallo. En la tarea de sofocación participaron 25 efectivos.

El siniestro causó daños materiales en el establecimiento, pero no alcanzó a propagarse a las edificaciones vecinas, evitando así un daño mayor en la zona.

🔥🏘️ #EmergenciasUIO | Esta tarde, nuestro equipo controló y sofocó un incendio estructural en un local comercial en el sector de Chillogallo.



👉🏻 Por fortuna, no se registró personas heridas.



📱Recuerda: en caso de emergencia llama al 9-1-1.#BomberosQuito #QuitoRenace pic.twitter.com/0ULrWlxH7h — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 10, 2025

Las causas del incendio aún están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Recomendaciones para evitar incendios en Quito

Desde el Cuerpo de Bomberos de Quito recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales en casos de emergencia.

En caso de detectar fuego o cualquier situación que represente un peligro, es fundamental comunicarse inmediatamente al número 911 para solicitar ayuda profesional.

Para prevenir este tipo de accidentes, el Cuerpo de Bomberos recomienda tomar medidas básicas que pueden salvar vidas y proteger propiedades.

Entre ellas, verificar que las instalaciones eléctricas se encuentren en buen estado y evitar el uso de cables y enchufes en mal estado.

Además, es vital no sobrecargar los enchufes múltiples ni dejar aparatos electrónicos conectados.

Más consejos para reducir el riesgo de incendios

Otra recomendación clave es mantener alejados materiales inflamables de fuentes de calor, como estufas o velas. También es importante contar con extintores en lugares estratégicos, revisándolos periódicamente para asegurarse de que funcionen correctamente.

Asimismo, se aconseja no fumar dentro de los locales comerciales y evitar el uso indebido de productos inflamables.