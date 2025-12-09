El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia por incendio estructural la mañana del martes 9 de diciembre, en Puembo. La alerta ingresó a primera hora y activó el desplazamiento de una unidad especializada hacia la zona. Los bomberos evaluaron la situación y actuaron para contener el fuego dentro del inmueble afectado.

El incendio se originó en una habitación. Los equipos ingresaron al área y extinguieron las llamas antes de que se propaguen a otros espacios. Según el reporte oficial, el fuego se habría iniciado por el descuido de una vela encendida en el interior del lugar. La rápida respuesta evitó que la emergencia escale y cause mayores daños.

Control del incendio

Los bomberos aplicaron técnicas de liquidación del fuego y seguimiento para descartar puntos calientes. El equipo verificó cada área comprometida y retiró los materiales quemados para prevenir reactivaciones. También realizaron ventilación del espacio para dispersar el humo acumulado.

Durante la intervención no se registraron personas heridas. El informe señala únicamente daños materiales en la habitación donde comenzó el incendio. Los uniformados evaluaron la estructura y descartaron riesgos adicionales para los habitantes del inmueble. Tras el control total del evento, los miembros del equipo entregaron recomendaciones de seguridad a los propietarios.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía que actos simples, como olvidar una vela encendida, pueden provocar incendios. La institución insistió en mantener medidas básicas de prevención dentro de los hogares y supervisar cualquier fuente de fuego.

La entidad reiteró que, ante cualquier emergencia, se debe llamar de inmediato al 9-1-1. El reporte temprano permite una respuesta más rápida y reduce el riesgo para las personas y sus bienes. Los bomberos aseguraron que mantienen personal disponible las 24 horas para atender llamadas en toda la ciudad.

