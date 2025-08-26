El Servicio de Emergencias ECU911 informó este martes 26 de agosto de 2025 sobre la atención que se brinda a una emergencia debido a un incendio forestal en el sector del Panecillo.

A través de las cámaras de videovigilancia, el ECU911 constató la presencia de humo en el sector del Panecillo y activó las alertas correspondientes, este martes 26 de agosto.

Según la información compartida, se identificó un incendio forestal a las 10:41 en el sector del Panecillo, en el centro histórico de Quito.

Desde la Sala Operativa del ECU911 se coordinó de inmediato la atención a esta emergencia con el contingente humano y logístico del Cuerpo de Bomberos Quito.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sector y constató la presencia del humo. Al acercarse, confirmaron que se trataba de una quema de desechos en uno de los espacios verdes que, aparentemente se extendió.

Los bomberos trabajan en las tareas de control y extinción del fuego para evitar que las llamas se propaguen.

Para ello, se destinó cuatro vehículos y nueve efectivos para controlar la quema de aproximadamente 200 metros de pastizal.

Al momento, el personal bomberil se encuentra realizando labores de liquidación y enfriamiento en la zona.

El Panecillo es uno de los sectores que más se afectaron en el verano pasado por los incendios forestales. Una persona fue capturada como responsable de iniciar el fuego.

Provocar un incendio forestal puede acarrear multas de hasta más de 35 000 dólares.

Si detectas una columna de humo o un incendio forestal, comunícate de inmediato al 911 para que se coordine la atención en el sitio.

