La madrugada de este viernes 21 de noviembre de 2025, el Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia por un incendio estructural en un club social y deportivo ubicado en el sector de los Arrayanes, en Puembo. El fuego se originó en el subsuelo del establecimiento, en el área donde operaban el sauna y el turco del club. La situación generó alarma entre los moradores y obligó a una movilización inmediata del personal de atención de emergencias.

Los bomberos llegaron al lugar pocos minutos después del reporte. Al ingresar, identificaron el punto focal del incendio y comenzaron las labores de control. Su intervención rápida y coordinada permitió sofocar las llamas antes de que se propagaran a otras zonas del inmueble. Esta acción oportuna evitó daños mayores y redujo el impacto en la infraestructura del club.

Operativo para controlar la emergencia

El equipo especializado actuó de manera directa en el subsuelo, donde localizaron el origen del fuego. Aplicaron técnicas de control y extinción para frenar el avance de las llamas. Luego, realizaron labores de liquidación en toda el área afectada para impedir una reactivación del incendio. Durante la intervención revisaron las instalaciones internas y verificaron que no existieran puntos calientes que representaran un riesgo adicional.

Los bomberos también recorrieron el resto del club para confirmar que el incendio no alcanzara otras estructuras. Su labor permitió asegurar el sitio y garantizar que la emergencia quedara totalmente controlada. Además, coordinaron con el personal del establecimiento para obtener información sobre el funcionamiento del sauna y el turco, a fin de verificar posibles causas relacionadas con esos servicios.

Afectaciones y llamado a la ciudadanía

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas durante el incidente. El incendio dejó únicamente daños materiales en la zona donde operaban las instalaciones de vapor. Tras controlar el fuego, el personal reforzó las recomendaciones de prevención y recordó a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier emergencia de manera inmediata.

El Cuerpo de Bomberos reiteró que, ante cualquier eventualidad, los ciudadanos deben comunicarse al 9-1-1. Esta acción permite activar una respuesta rápida y reducir riesgos tanto para las personas como para las propiedades.

