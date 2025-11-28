El Municipio de Quito extenderá el horario del Trolebús hasta las 23:30 desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, para facilitar el retorno del público que asistirá al Quitofest. El sistema operará con más unidades y personal para cubrir la afluencia del festival, que este año se realizará en el Parque Bicentenario.

Más noticias

El Quitofest reunirá a 12 bandas internacionales y 24 locales. Las autoridades esperan que 25 mil personas por día disfruten de la música en vivo. Como parte del operativo, el Municipio aumentará la oferta de transporte público para asegurar que los asistentes regresen a casa de forma segura.

Operativo especial de transporte

El Municipio programó un refuerzo de buses al final de cada jornada del festival. El viernes y sábado saldrán 10 unidades desde la Estación El Labrador hacia El Recreo. El domingo operarán 12 unidades. Los buses partirán cada 10 minutos y cubrirán el trayecto hasta El Recreo. Desde esa estación, tres unidades adicionales trasladarán al público hacia la Terminal Quitumbe.

La Empresa de Pasajeros también reforzará el personal para manejar la demanda. Este operativo cubrirá los horarios del Quitofest, que se desarrollará entre las 14:00 y las 22:30. La institución mantendrá el criterio de que “cada vida cuenta” como base de su gestión durante las Fiestas de Quito.

El Metro de Quito mantendrá sus horarios habituales para quienes prefieran esta alternativa: lunes a viernes de 05:30 a 23:00; sábados de 07:00 a 23:00; domingos y feriados de 07:00 a 22:00. Las autoridades recordaron esta opción para quienes buscan rutas adicionales de movilidad.

Llamado a la seguridad y respeto vial

La Alcaldía de Pabel Muñoz pidió a la ciudadanía movilizarse con precaución. Las autoridades insistieron en que un manejo responsable evita tragedias y protege a familias enteras. Recalcaron que los conductores deben respetar el carril exclusivo del Trole y de la Ecovía, ceder el paso al peatón, reducir la velocidad y evitar distracciones como el uso del celular.

El Municipio difundió la campaña Cada vida cuenta durante estas festividades para reforzar este mensaje. Además, recordó que el respeto a las normas de tránsito beneficia a todos y hace más seguro el retorno después de los eventos masivos. Con este operativo y bajo el principio de que cada vida cuenta, la ciudad promueve un transporte público que acompaña a sus habitantes durante las celebraciones.

Con estas medidas, Quito busca que el Quitofest y las Fiestas de Quito se desarrollen con seguridad y movilidad garantizada para todos los asistentes.

Te recomendamos