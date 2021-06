El ABC de los nuevos horarios del Hoy no Circula

La restricción por placas empezará a partir de las 07:00 y se extenderá hasta las 19:00, de lunes a viernes, y ya no desde las 06:00 hasta las 20:00. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Andrea Medina (I)

La nueva restricción para circular en Quito que empezará mañana 1 de julio del 2021, se mantendrá en todo el Distrito Metropolitano hasta el próximo 31 de julio, según se estableció en la resolución Municipal No. 031-2021.

En este documento se estableció que la restricción por placas empezará a partir de las 07:00 y se extenderá hasta las 19:00, de lunes a viernes, y ya no desde las 06:00 hasta las 20:00 como ocurre actualmente.

La decisión se tomó ayer martes, 29 de junio, tras una reunión entre el Alcalde de Quito y los encargados de las áreas de Movilidad y Salud. El encuentro se dio para determinar posibles cambios a las medidas aprobadas por la Secretaría de Movilidad que se adoptaron el pasado 20 de mayo y que finalizan hoy.

La restricción se mantendrá por placas de lunes a viernes; y los sábados, domingos y feriados habrá libre circulación durante todo el día. Los domingos no habrá restricción hasta las 07:00 del lunes siguiente.

Con ello, el esquema para que circulen los autos particulares se mantiene y de lunes a viernes habrá libre movilidad desde las 19:00 hasta las 07:00.

Los días lunes no pueden circular vehículos cuya placa termine en 0, 1, 2 y 3. Los martes no pueden hacerlo los automóviles con placa terminada en 2, 3, 4 y 5. Los miércoles las placas terminadas en 4, 5, 6 y 7. Los jueves no pueden transitar las placas que terminen en 6, 7, 8 y 9.

Los viernes no pueden salir los que terminan en 0, 1, 8 y 9.

De la restricción se exceptúan los vehículos que tengan salvoconductos, los sectores productivos, estratégicos y los que se fijen en el instructivo emitido por la Secretaría de Movilidad.

Para las motocicletas se utilizará como referencia el último dígito que componga la placa sin consideración a la letra en la que termine. De estas medidas se excluyen las motocicletas que realizan entregas a domicilio.

Según la nueva resolución, la Secretaría de Movilidad podrá modificar las franjas y límite de circulación, “de conformidad a las evaluaciones e informes que sustenten la adopción de nuevas medidas, así como las decisiones del COE Nacional o COE Metropolitano”.

El Hoy no circula funciona únicamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir que están exceptuadas de esta medida las parroquias rurales y los valles de Tumbaco y Los Chillos.

Tal como ocurría antes, las personas de la tercera edad tienen libre circulación. Pueden circular sin restricción siempre y cuando sean ellas quienes conduzcan el auto. No necesitan ningún tipo de salvoconducto, únicamente deben presentar la cédula donde se verifique que tienen 65 años o más.

Los salvoconductos tendrán vigencia. Se puede obtener el documento para citas médicas (con un máximo dos por semana), traslados al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela y para turismo justificado documentadamente. Las dos primeras tienen un tiempo de vigencia de 24 horas, mientras que la tercera dura 15 días con posibilidad de renovación.

La multa por contravenir el Hoy Circula es el 50% de un Salario Básico Unificado, es decir USD 200. Además, el retiro y retención del vehículo.