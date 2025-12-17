Quito mantiene activo el plan Pico y placa como una herramienta para enfrentar la congestión vehicular en los horarios de mayor circulación. Este miércoles 17 de diciembre, la restricción se cumple sin cambios y con los mismos horarios establecidos por el Municipio. La medida busca evitar el colapso del tránsito y mejorar el orden en las vías más concurridas.

El Cabildo capitalino insiste en la importancia de que los conductores organicen sus recorridos antes de salir de casa. La restricción rige de 06:00 a 09:30 y vuelve a aplicarse de 16:00 a 20:00. En esas franjas, el volumen de vehículos aumenta y genera mayor presión sobre los corredores principales.

Aplicación del Pico y placa y sanciones

El Pico y placa se dirige a autos particulares y motocicletas. La normativa deja fuera a los vehículos que transportan a personas con discapacidad y a adultos mayores. Durante esta jornada, los automotores con placas terminadas en 5 y 6 deben permanecer fuera de circulación en los horarios establecidos. El calendario semanal se mantiene sin alteraciones.

La Agencia Metropolitana de Tránsito intensifica los controles en distintos puntos de la ciudad. Los agentes verifican el cumplimiento de la medida y aplican sanciones cuando detectan infracciones. Las multas continúan con el mismo esquema: 15 % del salario básico unificado en la primera falta, 30 % en la segunda y 50 % en la tercera. La AMT ya no retiene los vehículos por incumplir esta restricción.

Contraflujos para aliviar la congestión

La autopista General Rumiñahui cuenta con contraflujos entre El Trébol y Cuscungo. En la mañana, el sistema opera de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30. En la tarde, se activa de 16:30 a 19:30. En la avenida Velasco Ibarra, la AMT invierte el sentido entre la avenida Napo y La Tola de 06:00 a 08:30, y por la tarde entre el coliseo Rumiñahui y La Tola de 17:00 a 19:00.

El túnel Guayasamín también integra este esquema. En la mañana, el tránsito fluye hacia la avenida 6 de Diciembre de 07:00 a 08:30. En la tarde, los vehículos avanzan hacia la avenida Simón Bolívar entre las 16:00 y las 19:30. La AMT mantiene cuatro contraflujos en corredores de alta circulación para facilitar la movilidad. En la avenida Mariscal Sucre, la entidad contempla este eje dentro del plan operativo vigente.

