Quito mantiene de forma permanente el sistema Pico y placa de lunes a viernes como una de las principales medidas para regular la movilidad urbana. La capital aplica esta restricción durante todo el año, sin cambios semanales, con el objetivo de reducir la congestión en las horas de mayor demanda y mejorar la circulación en las vías más transitadas.

Más noticias

La normativa se basa en el último dígito de la placa y define qué vehículos pueden circular en los horarios establecidos. Este martes 6 de enero de 2026, la restricción alcanza a los automotores cuyas placas terminan en 3 y 4. Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus recorridos y revisar el calendario oficial para evitar multas y otras sanciones previstas en la normativa local.

Cronograma semanal del Pico y placa en Quito

El Municipio de Quito ejecuta un calendario rotativo que se repite cada semana sin modificaciones. Los lunes, la restricción se aplica a los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Los martes, la medida rige para los autos cuyos dígitos finales son 3 y 4. Los miércoles, la limitación corresponde a las placas que concluyen en 5 y 6. Los jueves, no circulan los vehículos con placas 7 y 8. Los viernes, finalmente, quedan fuera de circulación los automotores que terminan en 9 y 0.

Lee también: Así funcionará el Pico y placa en Quito durante los feriados de Navidad y Año Nuevo

Este esquema obliga a los conductores a organizar su agenda diaria y ajustar rutas y horarios. Una planificación adecuada permite reducir el riesgo de sanciones y evita retrasos en sectores con alta carga vehicular. El Municipio sostiene que el cumplimiento del Pico y Placa mejora el orden vial y contribuye a una movilidad más segura para conductores, peatones y usuarios del transporte público.

Requisitos de documentos y gestiones ante la ANT

Para circular sin inconvenientes en Quito, los conductores deben portar licencia y matrícula vigentes. Cuando alguno de estos documentos caduca, el usuario debe iniciar el proceso de renovación ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El trámite comienza en el portal web de la institución, donde se genera la orden de pago, se cancela el valor correspondiente —ya sea en línea o en puntos autorizados— y se agenda un turno.

Lee más: Horarios del Pico y placa en Quito este martes 9 de diciembre de 2025

Con la cita confirmada, el conductor debe acudir a la agencia seleccionada con al menos 15 minutos de anticipación. En el lugar entrega el turno impreso, rinde la prueba teórica y espera la emisión de la nueva licencia. Mientras la ANT completa el trámite, el comprobante del turno permite circular durante los controles de tránsito y continuar con las actividades diarias sin contratiempos.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/eVTkbrm0SI — AMTQuito (@AMT_Quito) September 15, 2025

Te recomendamos