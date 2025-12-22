El Pico y placa vuelve a regir este 22 de diciembre en Quito para autos y motocicletas como parte de la estrategia municipal para ordenar la movilidad diaria y enfrentar la congestión en las horas de mayor circulación.

Las autoridades municipales sostienen que la ciudad necesita mantener este esquema para distribuir mejor el flujo vehicular. Según el Municipio, la restricción permite reducir la carga en las avenidas más transitadas y facilita desplazamientos más ágiles durante la jornada laboral. La administración también recuerda que la normativa no se aplica los fines de semana ni en feriados, cuando el tránsito disminuye de manera natural y las vías soportan menos vehículos.

Horarios, placas y vehículos exentos del Pico y placa

El Pico y placa funciona de acuerdo con el último dígito de la placa. Este lunes, la restricción corresponde a los autos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 2. El Municipio mantiene los horarios habituales: de 06:00 a 09:30 en la mañana y de 16:00 a 20:00 en la tarde y noche. En estas franjas, los conductores deben respetar la prohibición de circular para evitar sanciones y contribuir a un tránsito más fluido.

La normativa también define excepciones claras. Los vehículos de personas adultas mayores, los de conductores con discapacidad, las unidades oficiales y los autos eléctricos pueden circular sin limitaciones durante todo el día. Estos grupos no se sujetan a los horarios de restricción que rigen para el resto de usuarios. De forma paralela, el Municipio ejecuta operativos de control en distintos sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida y reforzar el orden vial.

Multas y alcance de la medida en Quito

El incumplimiento del Pico y placa genera sanciones económicas progresivas. La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado, es decir, 69 dólares. La segunda falta aumenta al 25% del SBU y alcanza los 115 dólares. En caso de una tercera infracción, la multa sube al 50% del salario básico y llega a 230 dólares.

La restricción rige en todo el Distrito Metropolitano de Quito. En el norte, el perímetro se inicia en la avenida de Los Narcisos, junto a la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita. Desde ese punto, el límite se extiende hacia el sur hasta la avenida Morán Valverde. En el eje oriental, la medida cubre la avenida Simón Bolívar desde los intercambiadores de La Granados hasta Carapungo. Hacia el occidente, el control avanza por la avenida Mariscal Sucre y se enlaza con la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del redondel de El Condado. Con este trazado, el Municipio busca sostener un control amplio del tránsito y avanzar en su objetivo de mejorar la movilidad en la capital.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/eVTkbrm0SI — AMTQuito (@AMT_Quito) September 15, 2025

