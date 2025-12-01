Quito vuelve a aplicar el Pico y placa este lunes 1 de diciembre de 2025. La medida continúa vigente para autos y motocicletas que circulan dentro del Distrito Metropolitano. Las autoridades remarcan que esta regulación organiza la movilidad diaria y reduce la congestión que se forma en las horas de mayor tráfico.

El Municipio afirma que la restricción disminuye la carga en las principales avenidas. Con esto, facilita los desplazamientos durante la jornada laboral y sostiene un flujo más estable. La ciudad no activa el Pico y placa en fines de semana ni en feriados, porque el movimiento vehicular baja y las vías reciben menos presión.

Vehículos exceptuados y franjas horarias del Pico y placa en Quito

El reglamento establece varios grupos de vehículos que circulan sin límite horario. Los autos de adultos mayores, personas con discapacidad, unidades oficiales y vehículos eléctricos transitan por la ciudad durante todo el día. Sus conductores no siguen los horarios del Pico y placa y cruzan el Distrito con normalidad.

La normativa funciona según el último número de la placa. Este lunes, la restricción alcanza a los autos y motocicletas que terminan en 1 y 2. El Municipio mantiene las franjas habituales: de 06:00 a 09:30 en la mañana y de 16:00 a 20:00 en la tarde. Las autoridades insisten en que los conductores respeten estas reglas para evitar embotellamientos y sostener un tránsito más fluido. También ejecutan controles en distintos puntos de Quito para verificar que la ciudadanía cumpla con la regulación.

Sanciones y límites del área regulada

Los conductores que incumplen la medida enfrentan multas económicas. La primera infracción cuesta el 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 69 dólares. La segunda infracción sube al 25% del salario y llega a 115 dólares. La tercera falta equivale al 50% del SBU y representa 230 dólares.

El Pico y placa rige en todo el Distrito Metropolitano. En el norte, la restricción empieza en la avenida de Los Narcisos, junto a la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita. Desde ese punto, la medida avanza hasta la avenida Morán Valverde, en el sur. En el corredor oriental, la regulación cubre la avenida Simón Bolívar desde los intercambiadores de La Granados hasta Carapungo. Hacia el oeste, el límite continúa por la avenida Mariscal Sucre y llega a la intersección con la avenida Manuel Córdova Galarza, en el redondel de El Condado.

Con estos límites, el Municipio mantiene un control amplio del tránsito y refuerza su intención de mejorar los desplazamientos en la capital.

