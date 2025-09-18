El Pico y placa continúa en vigencia este jueves 18 de septiembre en Quito. La medida aplica para autos y motos con el objetivo de mejorar la circulación en las horas de mayor congestión vehicular.

Este jueves no circulan los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene controles en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la restricción.

Horarios y esquema del Pico y placa en Quito

La restricción se aplica en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Los conductores deben tomar precauciones antes de salir de casa para evitar sanciones. Una opción recomendada es colocar una alarma en el celular los días en que aplica el Pico y placa.

El esquema semanal funciona de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

La normativa no afecta a vehículos de personas de la tercera edad, con discapacidad, oficiales ni de servicios de salud.

Multas y controles adicionales en Quito

Los conductores que incumplan el Pico y placa se exponen a sanciones económicas. La primera infracción cuesta el 15% del Salario Básico Unificado (69 dólares). La segunda alcanza el 25% (115 dólares) y la tercera llega al 50%, es decir, 230 dólares. Además, los agentes de tránsito pueden retener el vehículo. Cada día de permanencia en los parqueaderos municipales genera costos adicionales.

La AMT recuerda también que los conductores deben portar licencia y matrícula vigentes para circular. En septiembre, los autos con placas terminadas en 8 deben cumplir con el proceso de revisión y matriculación. El nuevo sistema permite renovar el Permiso Anual de Circulación (PAC) en el mismo centro donde se aprueba la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

Finalmente, la AMT ejecuta controles preventivos de velocidad todos los días en la capital. Las autoridades exhortan a los conductores a reducir la velocidad y a manejar con precaución para evitar accidentes.

