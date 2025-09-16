La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer la situación actual de la Panamericana Norte, en donde transportistas bloquearon la vía como medida de protesta ante la eliminación del subsidio al diésel.

Vía habilitada

Luego de varias horas de cierre, la circulación vehicular se retomó por la Panamericana Norte, desde el sector de Oyacoto hasta Calderón, en donde la vía estaba cerrada por las protestas.

Miembros de la Policía Antimotines acudió al sitio del cierre para pedir a los transportistas que levantaran la medida; sin embargo, no se acogió su petición.

Los uniformados apagaron las llantas que incendiaron en la carretera y removieron los escombros que bloqueaban la vía. Además, dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno para permitir que los conductores pudieran pasar.

Esto, mientras otros uniformados resguardaban los extremos de los cierres para evitar que los vehículos se acercaran a la zona.

Este cierre está activo en la Panamericana Norte, desde la 01:00 de hoy, a la altura de San Miguel del Común e interrumpió las actividades diarias de los moradores de la zona.

Las personas han tenido que caminar para poder trasladarse a sus trabajos. Camionetas ayudan a trasladarlas hasta los extremos de la protesta para poder tomar transporte público.

🚨#Actualización | ¡Importante!



✅ Al momento, se encuentra habilitada la vía Panamericana norte – Oyacoto – Calderón en ambos sentidos.



🚙Conduce con precaución.



Con información oportuna

— AMTQuito (@AMT_Quito) September 16, 2025

Cierre en la Panamericana Norte cumplió un segundo día

La Panamericana Norte reporta cierres viales debido a las movilizaciones sociales que se extienden desde ayer, en protesta por la eliminación del subsidio al diésel; uno de ellos es en el sector de Calderón.

La Policía llegó al sitio de la aglomeración de personas para tratar de mantener habilitada la circulación vehicular; sin embargo, al momento se encuentra cerrada.

A través de las cámaras de videovigilancia del ECU911, en la madrugada se constató que dos volquetas descargaron tierra sobre la vía para impedir el paso de los vehículos.

