Andy Díaz, una persona no vidente, publicó en sus redes sociales el domingo 24 de agosto de 2025 un video en el que se observa cómo un guardia de seguridad le impidió ingresar a la Ecovía mientras se movilizaba con su perro de asistencia, Kenshi. El hecho ocurrió en una de las estaciones del sistema de transporte municipal.

Guardia impide ingreso a persona no vidente en la Ecovía

En la grabación se ve al guardia bloqueando el paso e insistiendo en dos ocasiones en que Díaz debía leer las normas colocadas en la entrada de la estación.

Ante esa exigencia, Díaz le responde que es no vidente y que no puede hacerlo. Como alternativa, le pide que sea él quien le lea el texto, pero el guardia no accede.

El video difundido por Díaz generó múltiples comentarios en redes sociales y abrió un debate sobre la atención a personas con discapacidad en espacios públicos.

Empresa de Pasajeros de Quito sanciona a la seguridad

Un día después, el lunes 25 de agosto, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros emitió un comunicado en el que informó que solicitó la desvinculación inmediata del guardia involucrado y aplicó una multa a la empresa de seguridad contratada.

La entidad recordó que mantiene el compromiso de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece principios como la dignidad, la autonomía y la igualdad.

Capacitación para evitar nuevos impedimentos en la Ecovía

La Empresa de Pasajeros anunció que reforzará los procesos de sensibilización y capacitación de su personal, incluidos los equipos de seguridad, con el objetivo de prevenir que se repitan situaciones similares en el transporte público.

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión del video, usuarios expresaron sus opiniones en distintas plataformas. Una persona comentó: “Situación lamentable, indignante y que todavía haya que pasar por estas situaciones”.

Otra señaló: “Parece que a estos trabajadores no les capacitan adecuadamente. Por favor, es necesario e importante que la gente esté bien informada en los derechos que tienen las personas con capacidades especiales”.

También hubo mensajes como: “Abusivos es lo que son. Me pregunto por qué algunos guardias tienen los humos por las nubes”.

Otro usuario escribió: “Qué atrasado que está Ecuador en derechos a personas con discapacidad”.