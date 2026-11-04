Granizada sorprendió al sur de Quito este miércoles 4 de noviembre

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Una fuerte lluvia cayó en el sur de Quito la tarde de este miércoles 4 de noviembre de 2026. Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en calles y avenidas de varios sectores, mientras el caudal de las corrientes pluviales aumentó en distintos puntos de la capital.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua desciende con fuerza por las vías de Nueva Aurora, Quitumbe y La Ecuatoriana. Las imágenes reflejan la intensidad de la precipitación y las dificultades que enfrentan los habitantes durante el temporal.

El episodio ocurrió antes del período de lluvias que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves 5 de noviembre.

Nueva Aurora, Quitumbe y La Ecuatoriana registran lluvias fuertes

Los sectores del sur de Quito reportaron precipitaciones intensas durante la tarde. En Nueva Aurora, Quitumbe y La Ecuatoriana, el agua descendió por las calles y provocó acumulaciones en diferentes tramos.

La lluvia también generó preocupación entre los habitantes por el comportamiento del agua en las vías. La intensidad de la precipitación marcó la jornada en esta zona de la ciudad.

Los registros audiovisuales permiten observar corrientes de agua sobre las calzadas. El fenómeno ocurrió en varios barrios del sur, aunque la información disponible no precisa el número de calles afectadas ni el alcance total de las acumulaciones.

Inamhi prevé lloviznas durante la noche y madrugada

El pronóstico del Inamhi contempla lloviznas en Quito entre las 19:00 de este miércoles 4 y las 07:00 del jueves 5 de noviembre. Este reporte corresponde al período nocturno y de madrugada.

La previsión también incluye precipitaciones en otras zonas de Pichincha. El noroccidente de la provincia concentra las condiciones de mayor intensidad, especialmente en los cantones Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado.

El organismo meteorológico prevé lluvias y tormentas hasta el 7 de noviembre, por lo que el episodio de este miércoles forma parte de un período de inestabilidad climática que afecta a distintas localidades del país.

Las precipitaciones mantienen la atención sobre el sur de la capital

La lluvia de este miércoles se suma a las precipitaciones que afectan a Quito durante los primeros días de noviembre. La acumulación de agua en las vías del sur volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la movilidad urbana durante los episodios de lluvia intensa.

Hasta la tarde de este miércoles, la información disponible se concentra en los sectores donde los habitantes reportaron corrientes de agua y acumulaciones en las calles.

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