La Fiscalía investiga la desaparición de Paulina Andrea Gallo, funcionaria del Centro de Salud de Guamaní, en Quito y procesa desde este lunes 22 de diciembre de 2025 a dos personas por desaparición involuntaria y robo, en concurso real de infracciones; aunque no descarta una reformulación de cargos.

Más noticias:

La investigación de Fiscalía sobre la desaparición de Paulina Andrea Gallo en Quito y los dos procesados

Fabián Arturo C. D. y Juan Pablo V. Ch. quedaron con prisión preventiva luego de que el Fiscal especializado en personas desaparecidas les formulara cargos por los delitos de desaparición involuntaria y robo, en concurso real de infracciones.

En la audiencia, Fiscalía solicitó medidas de protección para los familiares de Paulina Andrea Gallo Velásquez, reportada como desaparecida el 12 de diciembre de 2025, así como para una persona considerada testigo protegido en esta causa.

Le puede interesar: Tribunal condena a 11 militares a 34 años y ocho meses por desaparición forzada en el caso Las Malvinas

Detenciones y elementos de convicción presentados

Ambos procesados fueron detenidos en Manta, mediante acto urgente, la noche del 19 de diciembre de 2025.

Durante la diligencia, el Fiscal presentó como elementos de convicción la versión del testigo protegido, quien habría sido amenazado de muerte por Fabián Arturo C. D., y entregó información sobre los hechos relacionados con la desaparición de la ciudadana.

Hipótesis fiscal y rastro del vehículo

Según la exposición fiscal, Paulina y Fabián Arturo C. D. habrían iniciado una relación sentimental semanas antes.

Desde entonces, el hombre habría planificado robar el auto de la mujer y quitarle la vida.

Tras los hechos ocurridos entre el 12 y 13 de diciembre, y luego de que el cuerpo fuera arrojado en “La Cordillera”, no habrían logrado vender el vehículo.

No obstante, conforme a la versión del ahora procesado, el automotor sí fue vendido en Manabí, por lo que se dispuso la retención judicial del bien.

Más noticias: Condenan a 26 años de cárcel a autor de femicidio que ejecutó el hecho tras una fiesta en su honor

Denuncia, transferencias y pericias

Fiscalía incorporó la versión del denunciante, quien indicó que un familiar acudió el 12 de diciembre a la vivienda de Paulina y encontró la puerta abierta, luces encendidas y objetos botados.

Esto, además de constatar la ausencia del auto en el garaje.

También se informó que, desde el teléfono de Paulina, se solicitaron transferencias bancarias por 150 dólares a varios contactos.

Además, se envió un número de cuenta cuya titular es la testigo protegido.

El Fiscal detalló, además, el parte policial, el reconocimiento del lugar de los hechos, el análisis telefónico.

La verificación de cámaras de seguridad de hostales, hoteles y peajes de Tambillo y Aloag, así como búsquedas en hospitales y otros sitios.

Hallazgo de un cuerpo y posible reformulación de cargos

El sábado 20 de diciembre de 2025, en el marco de las búsquedas de Paulina, se localizó un cuerpo en el kilómetro 20 de la vía Aloag–Santo Domingo.

Esto, con base en información proporcionada por Fabián Arturo C. D..

La identidad será establecida mediante pericias genéticas y, de coincidir con la ciudadana, Fiscalía reformulará cargos por el delito de femicidio.

Por ahora, la instrucción fiscal se mantiene abierta por noventa días.

Pese a que aún no se ha confirmado que el cuerpo corresponda a Gallo, la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud emitió sus condolencias el día del hallazgo.

🕊️ Profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra compañera Paulina Andrea Gallo Velasquez, funcionaria del centro de salud Guamaní, expresamos nuestra sentida nota de pesar a sus familiares y amigos.

Paz en su tumba pic.twitter.com/OijAVM7jE5 — Coordinación Zonal 9-Salud 🇪🇨 (@Salud_CZ9) December 20, 2025

Información extra: Quito

Te recomendamos