Los Desfiles de la Confraternidad y Mascarada Nocturna prometen superar las expectativas con la participación de más de 100 colectivos.

Más noticias

Instituciones educativas, grupos culturales y fraternidades desfilan en los tres grandes eventos programados, según información de Quito Informa.

El fervor y el espíritu quiteño se mantiene vivo en cada rincón de la ciudad para celebrar las Fiestas de Quito.

🎉🎊 #FiestasDeQuito2025 | Más de 100 colectivos entre instituciones educativas, grupos culturales y fraternidades, que desfilarán este fin de semana para celebrar la fundación de Quito.

Conozca los lugares y horarios. ➡️ https://t.co/zpfC3M8ME7

#QuitoRenace pic.twitter.com/kY3Tz94zKy — Quito Informa (@QuitoInforma) November 21, 2025

No te pierdas de leer: Guillermo Lasso rechaza acusaciones en su contra en el caso de Fernando Villavicencio

Detalles del Desfile de la Confraternidad Norte y Sur

El Desfile de la Confraternidad en el Norte de la ciudad empezó el sábado 22 de noviembre de 2025. El punto de concentración e inició en el Parque Bicentenario a las 10:00.

Los accesos peatonales para observar el espectáculo se ubican en la calle Rafael Ramos, la calle Rafael Aulestia, la avenida Amazonas y la Calle Luis Tufiño.

En el Sur, el Desfile de la Confraternidad se realizará el domingo 23 de noviembre de 2025.

El inicio está programado a las 10:00 en el Redondel del Calzado. El recorrido avanza por la Avenida Teniente Hugo Ortiz, pasa el Redondel de la Atahualpa y continúa por la misma avenida. El desfile finaliza en la calle Cacha.

Horario y cierre vial de la Mascarada Nocturna

La Mascarada Nocturna culminará la celebración el domingo 30 de noviembre de 2025. Este evento se desarrollará en la Avenida Amazonas, a partir de las 17:00.

El Municipio de Quito informa el cierre vial de la avenida Amazonas, desde la avenida Patria hasta la avenida Colón, para permitir el desarrollo seguro del espectáculo.

Te puede interesar: Así avanza la segunda fase del programa de becas Because He Is Nice

La Municipalidad invita a pobladores y visitantes a participar de esta gran celebración.

Quito Informa recomienda al público planificar su llegada con suficiente anticipación.

Además, aconseja usar el transporte público y seguir las indicaciones del personal de movilidad y seguridad.

Estas pautas buscan asegurar que todos disfruten de manera segura y ordenada de estos espectáculos que engalanan las Fiestas de Quito.

Te recomendamos: