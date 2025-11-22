Los Desfiles de la Confraternidad y Mascarada Nocturna prometen superar las expectativas con la participación de más de 100 colectivos.
Instituciones educativas, grupos culturales y fraternidades desfilan en los tres grandes eventos programados, según información de Quito Informa.
El fervor y el espíritu quiteño se mantiene vivo en cada rincón de la ciudad para celebrar las Fiestas de Quito.
Detalles del Desfile de la Confraternidad Norte y Sur
El Desfile de la Confraternidad en el Norte de la ciudad empezó el sábado 22 de noviembre de 2025. El punto de concentración e inició en el Parque Bicentenario a las 10:00.
Los accesos peatonales para observar el espectáculo se ubican en la calle Rafael Ramos, la calle Rafael Aulestia, la avenida Amazonas y la Calle Luis Tufiño.
En el Sur, el Desfile de la Confraternidad se realizará el domingo 23 de noviembre de 2025.
El inicio está programado a las 10:00 en el Redondel del Calzado. El recorrido avanza por la Avenida Teniente Hugo Ortiz, pasa el Redondel de la Atahualpa y continúa por la misma avenida. El desfile finaliza en la calle Cacha.
Horario y cierre vial de la Mascarada Nocturna
La Mascarada Nocturna culminará la celebración el domingo 30 de noviembre de 2025. Este evento se desarrollará en la Avenida Amazonas, a partir de las 17:00.
El Municipio de Quito informa el cierre vial de la avenida Amazonas, desde la avenida Patria hasta la avenida Colón, para permitir el desarrollo seguro del espectáculo.
La Municipalidad invita a pobladores y visitantes a participar de esta gran celebración.
Quito Informa recomienda al público planificar su llegada con suficiente anticipación.
Además, aconseja usar el transporte público y seguir las indicaciones del personal de movilidad y seguridad.
Estas pautas buscan asegurar que todos disfruten de manera segura y ordenada de estos espectáculos que engalanan las Fiestas de Quito.
