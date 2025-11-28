Falso inspector de la AMC recibe sentencia, pedía dinero a la comunidad en Quito

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Municipio de Quito informó que un juez sentenció a 32 meses de prisión a Andrés M., un ciudadano que se hacía pasar por funcionario de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). La decisión judicial se dictó por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Sentencia para falso inspector de la AMC en Quito

El caso salió a la luz el 9 de julio de 2025, cuando un ciudadano denunció que Andrés M. llegó al sector de Guajaló, en el sur de Quito, haciéndose pasar por inspector. Portaba una credencial falsa y vestía prendas con logos institucionales falsificados.

Según el reporte del Municipio, el implicado exigió dinero a cambio de no suspender una obra de construcción. La alerta permitió que equipos de la Policía Nacional, con el apoyo de la AMC, intervinieran de inmediato y lo aprehendieran en flagrancia para trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones del caso

Durante las primeras indagaciones, las autoridades conocieron que Andrés M. ya había exigido pagos a propietarios de locales comerciales del sector.

Les pedía dinero para no imponer sanciones o clausuras, aprovechándose de la identidad institucional que simulaba. El hecho encendió las alarmas en la AMC, que acompañó el proceso y aportó información para la investigación.

Según declaraciones de Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la agencia, nadie puede utilizar el nombre de la AMC para extorsionar a la ciudadanía. Recalcó que la institución no tolera ninguna clase de delitos, porque afectan la confianza hacia la entidad.

Sanción adicional para el sentenciado

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una multa de ocho salarios básicos unificados, equivalente a 3 760 dólares, así como la obligación de emitir disculpas públicas dirigidas a la AMC, al Municipio de Quito y a la ciudadanía.

La entidad recordó que todos sus funcionarios cuentan con credenciales oficiales con código QR, que permiten verificar la identidad y el cargo del servidor mediante el portal institucional. Ningún trámite municipal requiere pagos a inspectores o personal administrativo.

La AMC pidió a la ciudadanía reportar cualquier irregularidad o intento de suplantación a través de sus canales oficiales o mediante el ECU 911.