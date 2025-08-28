Desde el lunes, 1 de septiembre de 2025, en los corredores Sur Occidental y Central Norte operarán los expresos escolares dirigidos a los niños y adolescentes en el regreso a clases en Quito.

El servicio mantiene la tarifa preferencial para los estudiantes, que corresponde a 17 centavos. Cada expreso tendrá paradas específicas.

Expresos escolares operarán en los corredores Sur Occidental y Central Norte en Quito

El Municipio informó que la comunidad escolar podrá viajar en los dos corredores con algunas especificaciones según el corredor por el que opte. El servicio se mantiene durante todo el año lectivo.

Corredor Sur Occidental:

Quitumbe-Estación Magdalena del Metro de Quito

A las 06:10, 06:20 y 06:30

Paradas: Fundeporte, Chillogallo, Santa Rita, Alonso de Angulo, Magdalena, Estación Magdalena del Metro

Corredor Central Norte:

Ofelia–Playón de La Marín

06:00, 06:10 y 06:15

Paradas: El Maestro, La Florida, la Concepción, La Y, Brasil, Mañosca, San Gabriel, Seminario Mayor, Escuela Espejo, Consejo Provincial, Marín Central, Playón de La Marín .

. Ofelia-Colegio Idrobo

06:15 y 06:30.

Chiriboga y Prensa, El Condado, Mariscal Sucre y Cárdenas, Unidad Educativa María Angélica Idrobo.

Expresos escolares en el Trolebús y Ecovía

En el Trolebús:

T erminal Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15): Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara, Colón.

Estación El Recreo – Colón (06:15 y 06:30): El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Colón.

En la Ecovía:

Terminal Quitumbe – Playón Marín (06:15 y 06:30): Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín.

Estación Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15): Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín, Simón Bolívar, De las Universidades.

Estación Río Coca – Playón Marín (06:15 y 06:30): Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Playón de la Marín.

