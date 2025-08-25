Una explosión (deflagración) en una vivienda del sector de Toctiuco, en Quito, generó alarma entre los habitantes del barrio. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia médica a una persona que resultó herida.

Explosión en Quito ocasionó quemaduras a una persona herida

El hecho ocurrió la noche de este domingo, 24 de agosto de 2025. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron y ofrecieron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba quemaduras de primer grado en el rostro y las manos.

Posteriormente, los efectivos de la institución de Quito realizaron el traslado para la valoración médica especializada.

El hecho ocurrió en un inmueble donde, según los primeros reportes, se acumuló gas doméstico en un espacio cerrado. Una chispa o fuente de calor provocó la combustión, lo que produjo la deflagración.

¿Qué es una deflagración?

Las autoridades recordaron que una deflagración se produce cuando hay fuga de gas en áreas cerradas y la concentración alcanza niveles peligrosos. Una mínima chispa basta para encender el combustible y generar la combustión rápida.

Ante estos casos, los equipos de socorro recomendaron a la ciudadanía revisar periódicamente las instalaciones de gas doméstico.

🧑🏻‍🚒 #EmergenciasUIO | Atendimos una emergencia por una deflagración en una vivienda en el sector de Toctiuco, al sur de Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada con quemaduras de primer grado en el rostro y las manos.



🧑🏻‍🚒 ¿Sabes lo… pic.twitter.com/jNYH5pV0F9 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 25, 2025

Precauciones importantes en las viviendas o negocios

Las mangueras, reguladores y conexiones deben mantenerse en buen estado y cambiarse cuando presenten desgaste.

Además, sugirieron evitar manipular electrodomésticos, interruptores o encendedores en espacios donde se perciba olor a gas, ya que cualquier chispa puede detonar la emergencia.

Las autoridades insistieron en que, en caso de sospecha de fuga o emergencia, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato con el 911 para activar la atención de bomberos y paramédicos. El llamado busca prevenir incidentes de este tipo y reducir los riesgos en los hogares quiteños.

